Από κινέζος «Βέγγος», έγινε συγγραφέας και viral

Στις πολιτιστικές σελίδες των βρετανικών εφημερίδων έγινε πολύς λόγος αυτές τις ημέρες για ένα μη λογοτεχνικό βιβλίο, έγραψε η Corriere della Sera. Πρωτοκυκλοφόρησε στην Κίνα το 2023, αλλά τώρα εκδόθηκε και στα αγγλικά. Ο τίτλος του είναι «I Deliver Parcels in Beijing», ήτοι «Παραδίδω δέματα στο Πεκίνο».

Το έργο διεκτραγωδεί τα βάσανα του συγγραφέα του, Χου Ανιάν, στο κυνήγι του γλίσχρου μεροκάματου. Το αστείο είναι ότι το 2023 εξελήφθη ως παράδειγμα της ραγδαίας ανάπτυξης της Κίνας, ενώ στην πραγματικότητα αποδεικνύει την αποκτήνωση του εργαζομένου στη σημερινή καπιταλιστική Κίνα με τα σφυροδρέπανα για ντεκόρ.

Ο Ανιάν είναι διανομέας σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου, σχολίασε η Corriere. Μετακινείται με ποδήλατο, συνεπώς εισπνέει «όλα τα καλά» της αναπτυξιακής ατμόσφαιρας (κυριολεκτικά μιλώντας). Και τρέχει κιόλας, αφού για να κερδίσει πενταροδεκάρες πρέπει να κάνει μία παράδοση ανά τέσσερα λεπτά. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει ολυμπιονίκης στην ποδηλασία.

Κάθε δέμα τού αποφέρει 1,6 γιουάν, περίπου 20 λεπτά του ευρώ. Κάνει παραδόσεις ειδών που έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά. «Μερικές φορές οι πελάτες τον αφήνουν να περιμένει στο πλατύσκαλο ενώ δοκιμάζουν το φόρεμα που παρήγγειλαν, ώστε να το επιστρέψουν εάν δεν τους κάνει. Αν χάσει ένα δέμα, πληρώνει πρόστιμο. Αν αργήσει, πληρώνει πρόστιμο. Αν δεν βρεθεί ο παραλήπτης, πρέπει να ψάξει να τον βρει».

Η έκδοση του οίκου Penguin, που θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Οτι ένα λεπτό εργασίας αξίζει για τον Ανιάν 0,5 γουάν, όμως οι παύσεις και οι αναποδιές τού κοστίζουν πολλά περισσότερα. «Αν πάει στην τουαλέτα, χάνει ένα ολόκληρο γουάν. Το μεσημεριανό τού κοστίζει αρκετά λεφτά, με αποτέλεσμα να παραλείπει πολλά γεύματα, όπως κατέθεσε ο ίδιος στο πόνημά του». Δηλαδή ο Ανιάν δουλεύει και νηστικός – ζει χειρότερα από δούλο.

Ο διανομέας αυτός είναι πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, αφού έχει αλλάξει 18 δουλειές προτού καταλήξει στα δέματα και κάνει τη ζωή του ποδήλατο. Υπήρξε ιδιωτικός υπάλληλος, σεκιουριτάς, οδηγός. Εχει πτυχίο πανεπιστημίου, όμως μετακομίζει συχνά από πόλη σε πόλη, ψάχνοντας καλύτερη δουλειά. Μαζί του κουβαλάει μερικά βιβλία μόνο, κυρίως του Τσέχοφ, τον οποίο αγαπά. Το δικό του βιβλίο μεταφράστηκε σε 15 γλώσσες και έγινε μπεστ σέλερ στην πατρίδα του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News