Από 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο καταστημάτων για τα Χριστούγεννα

Η αγορά μπαίνει σιγά σιγά σε εορταστικούς ρυθμούς, ενόψει των Χριστουγέννων και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2025, προκειμένου οι επιχειρήσεις να οργανώσουν έγκαιρα το πρόγραμμά τους και οι καταναλωτές να προγραμματίσουν τις αγορές τους.

Οπως επισημαίνεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές της.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις περιόδους προσφορών και τις αποφάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τέσσερις Κυριακές μέσα στην εορταστική περίοδο του 2025:

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 – Εναρξη της εορταστικής περιόδου

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 – Εορταστική αγορά ενόψει Χριστουγέννων

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 – Κορύφωση των χριστουγεννιάτικων αγορών

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 – Τελευταία Κυριακή πριν από την Πρωτοχρονιά

Η λειτουργία των καταστημάτων θα πρέπει να παραμένει εντός των ορίων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή από Δευτέρα έως Σάββατο 06:00–21:00 και τις Κυριακές 11:00–20:00.

Το εορταστικό ωράριο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και θα λήξει στις 31 του ίδιου μήνα.

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

