«Απλώς δύο τύποι από το Κουίνς»: Φιλικό το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μαμντάνι

Όσοι περίμεναν μια σύγκρουση στο Οβάλ Γραφείο, στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, διαψεύστηκαν και μάλλον δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η αμερικανική πολιτική. Το κλίμα μεταξύ των δύο ήταν ιδιαίτερα θερμό και τίποτα δεν θύμιζε την οξεία ρητορική αντιπαράθεση που υπήρχε τρεις εβδομάδες πριν, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έριχνε όλο το πολιτικό του βάρος και την τοξικότητά του για να αποτρέψει την εκλογή του σοσιαλδημοκράτη αστέρα των Δημοκρατικών στην ηγεσία της σημαντικότερης αμερικανικής μητρόπολης και γενέτειράς του.

«Φασίστας; Κομμουνιστής; Για ένα απόγευμα Τραμπ και Μαμντάνι ήταν απλώς δύο τύποι από το Κουίνς», έγραψαν χαρακτηριστικά οι New York Times για την υποδοχή του επόμενου δημάρχου της Νέας Υόρκης στον Λευκό Οίκο από τον Τραμπ, τον άνθρωπο που μόλις λίγες μέρες νωρίτερα απειλούσε τους πάντες με αντίποινα αν τολμήσουν να ψηφίσουν τον 34χρονο «κομμουνιστή» και μουσουλμάνο.

Το Politico, στην ανάλυσή του, ήταν ακόμα πιο γλαφυρό: «Ο Τραμπ και ο Μαντάνι αγαπήθηκαν, δεν πολέμησαν» – μια παράφραση του θρυλικού συνθήματος make love, not war.

Μπροστά στις κάμερες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τον Μαμντάνι για την εκλογή του, και σε μια απόδειξη ότι ο Τραμπ διαθέτει, αν μη τι άλλο, πολιτικό ένστικτο, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συζήτησης στο θέμα της αντιμετώπισης του υψηλού κόστους διαβίωσης – μια εμφανής προσπάθεια του ηγέτη των Ρεπουμπλικανών να δείξει ότι αφουγκράζεται τις ανησυχίες του μέσου Αμερικάνου.

«Μόλις είχαμε μια σπουδαία συνάντηση πολύ καλή, πολύ παραγωγική συνάντηση. Έχουμε ένα κοινό. Θέλουμε αυτή την πόλη που αγαπούμε να τα πάει πολύ καλά», σημείωσε ο πρόεδρος.

«Ήταν μια παραγωγική συνάντηση που επικεντρώθηκε σε ένα μέρος που θαυμάζουμε και αγαπάμε από κοινού, την Νέα Υόρκη, και στην ανάγκη να καταφέρουμε προσιτότητα για τους νεοϋορκέζους», ανέφερε από την πλευρά του ο Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι και ο Τραμ άφησαν τις διαφορές τους κατά μέρος και επικεντρώθηκαν στα προβλήματα κόστους ζωής που ο εκλεγμένος δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης υπόσχεται να καταπολεμήσει.

«Μιλήσαμε για κάποια θέματα που έχουμε κοινή θέση. Όπως τη στέγαση και την ανέγερση κατοικιών τιμές τροφίμων», δήλωσε ο Τραμπ.

Στις 5 Νοεμβρίου, ο Ζοράν Μαμντάνι είχε ολοκληρώσει την απόλυτη ανατροπή στην κούρσα για την δημαρχία της Νέας Υόρκης, πετυχαίνοντας μια θεωρητικά απίθανη νίκη. Οργώνοντας κάθε γειτονιά της πόλης, κατάφερε να γίνει ο εκπρόσωπος εκατομμυρίων Νεοϋορκέζων που πιέζονται από την ακρίβεια και την έλλειψη στέγασης.

«Πάγωμα ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, καθολική παιδική φροντίδα και φτηνότερα τρόφιμα. Το όνομά μου είναι Ζοράν Μαμντάνι», δήλωνε ο Μαμντάνι κερδίζοντας την ψυχή και την ψήφο των Νεοϋορκέζων.

«Είναι κομμουνιστής! Θα πάμε σε κομμουνιστική Νέα Υόρκη Είναι τόσο άσχημο αυτό για την Νέα Υόρκη» προειδοποιούσε από την πλευρά του ο Τραμπ, ο οποίος λίγες μέρες πριν τις κάλπες είχε απειλήσει να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί ο Μαμντάνι και χαρακτήριζε «ηλίθιους» τους Εβραίους που θα ψήφιζαν έναν μουσουλμάνο για δήμαρχο.

Όμως το κόστος ζωής δεν απασχολεί μόνο τους Νεοϋορκέζους, απασχολεί όλο και περσότερους Αμερικανούς. Και αυτό το πεδίο ο Τραμπ δεν μπορούσε να το προσπεράσει· προτίμησε να το οικειοποιηθεί παρουσία του Μαμντάνι στο Οβάλ Γραφείο για να το κάνει δικό του. Και από την άλλη ο Μαμντάνι δεν πήγε στον Λευκό Οίκο για να συνεχίσει την αντιπαράθεση· έδειξε και αυτός ένα πιο «κεντρώο» προφίλ. Ακόμα και όταν ήρθε σε αμηχανία, όταν οι ρεπόρτερ τον ρώτησαν για τους χαρακτηρισμό «φασίστας» για τον Τραμπ, ο τελευταίος τον ξελάσπωσε λέγοντάς του «ok, δεν πειράζει». Για τον Τραμπ, εξάλλου, ο χαρακτηρισμός «δεσποτικός», μάλλον αποτελεί ύμνο και όχι πολιτικό ψόγο.

Το Politico έκανε λόγο για μια σκηνή σχεδόν σουρεαλιστική: Ο πρόεδρος, που λοιδωρούσε τον Μαμντάνι ως τον «μικρό μου κομμουνιστή», και ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που στη βραδιά της νίκης του κατακεραύνωνε στην ομιλία του τον Τραμπ ως «φασίστα», να χαμογελούν μεταξύ τους και συχνά ο ένας να χτυπά φιλικά την πλάτη του άλλου.

«Πιστεύω ότι αυτός ο δήμαρχος θα κάνει κάποια πράγματα που είναι αληθινά σπουδαία», έφτασε στο σημείο να πει ο Τραμπ. Ο οποίος είχε ήδη ακούσει τον Μαμντάνι να τον κολακεύει.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το τετ α τετ κεκλεισμένων των θυρών που είχαν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμφανώς ικανοποιημένος, αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι ο Μαμντάνι του είπε πως «πολλοί ψηφοφόροι μου τον ψήφισαν».

«Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, και ορισμένες από τις ιδέες του είναι και ιδέες που έχω κι εγώ», είπε ο Τραμπ, για να προσθέσει: «Η νέα λέξη είναι “affordability”», δηλαδή η ικανότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος διαβίωσης.

