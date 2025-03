Απίστευτα επεισόδια στη σερβική Βουλή: Τραυματίες σε «μάχη» με καπνογόνα, πυρσούς και αυγά

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η αίθουσα συνεδριάσεων της σερβικής Βουλής, την Τρίτη.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας στην ημερήσια διάταξη που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία, προσπάθησαν να διακόψουν τη συνεδρίαση πετώντας καπνογόνα, ανάβοντας πυρσούς και εκσφενδονίζοντας αυγά κατά των βουλευτών της συμπολίτευσης.

Η αίθουσα γέμισε καπνό και η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, ωστόσο η πρόεδρος της Βουλής αρνήθηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, επισημαίνοντας ότι «θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας».

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ανήρτησαν πανό στο οποίο ανέγραφαν, «Η Σερβία ξεσηκώνεται για να πέσει το καθεστώς».

Huge uproar in the National Assembly of Serbia 🇷🇸.

Opposition MPs hurled smoke grenades,lit torches and threw eggs inside Parliament to protest against government policies,causing massive chaos in the session.

l belgrade l serbian l sns l jasmina l trump l #Trending #Europe pic.twitter.com/RwAA4ZgJvy

— Sanjeev (@sun4shiva) March 4, 2025