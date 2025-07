Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών ο θρύλος του heavy metal Οζι Οσμπορν

Τον θάνατο του «Πρίγκιπα του Σκότους» Οζι Οσμπορν ανακοίνωσε η οικογένειά του, τονίζοντας: «Με περισσότερη θλίψη απ’ όση μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, πρέπει να ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Οζι Οσμπορν έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Ηταν μαζί με την οικογένειά του και περιβαλλόταν από αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή».

Οπως σημειώνει ο Guardian, δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου, αν και ο Οσμπορν είχε αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Ο Οζι Οσμπορν υπήρξε μία από τις πιο διαβόητες φιγούρες της ροκ: καινοτόμος, του οποίου η ανατριχιαστική κραυγή συνέβαλε στη γέννηση του heavy metal· σόουμαν που κάποτε δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας πάνω στη σκηνή· εθισμένος σε ουσίες που η κατάχρησή τους τον οδήγησαν να προσπαθήσει να δολοφονήσει τη σύζυγό του· και, πιο πρόσφατα, σταρ της ριάλιτι τηλεόρασης, ιδιαίτερα αγαπητός για την αμηχανία του απέναντι στην οικογενειακή ζωή, στο The Osbournes.

Ο θάνατός του έρχεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την απόσυρσή του από τη σκηνή. Στις 5 Ιουλίου ο Οσμπορν επανενώθηκε με τα αρχικά μέλη του πρωτοποριακού συγκροτήματος Black Sabbath για πρώτη φορά από το 2005, στο Back to the Beginning: μια συναυλία-αποχαιρετισμό με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του metal. «Hμουν καθηλωμένος στο κρεβάτι για έξι χρόνια, και δεν έχετε ιδέα πώς αισθάνομαι», είπε στο κοινό εκείνο το βράδυ, αναφερόμενος στα σοβαρά προβλήματα υγείας του, όπως μια μορφή Πάρκινσον και πολλές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη. «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.»

Γεννήθηκε ως Τζον Μάικλ Οσμπορν στο Αστον του Μπέρμιγχαμ, το 1948, ενώ προερχόταν από την εργατική τάξη. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα. Εκτός από τη φτώχεια, σε ηλικία 11 ετών κακοποιήθηκε επανειλημμένως σεξουαλικά από δύο αγόρια: «Ηταν φρικτό… Εμοιαζε να μην τελειώνει ποτέ», είχε δηλώσει στην Mirror το 2003. Επίσης φυλακίστηκε για διάρρηξη: «Δεν ήμουν καθόλου καλός σε αυτό. Απολύτως άχρηστος», παραδέχτηκε το 2014.

Η πορεία του ως τραγουδιστή και leader των Black Sabbath ξεκίνησε το 1968 και η μεγάλη επιτυχία ήρθε δύο χρόνια αργότερα με το δεύτερο άλμπουμ τους, «Paranoid», και την ομώνυμη παγκόσμια επιτυχία. Στη δεκαετία του ’70 οι Black Sabbath μεσουράνησαν στον χώρο του «μεταλλικού» ροκ, ωστόσο ο εθισμός του Οσμπορν στα ναρκωτικά και η ανικανότητά του να συνεισφέρει πλέον συνθετικά στο συγκρότημα οδήγησαν στην απόλυσή του. Το 1997 επανενώθηκαν με την αρχική σύνθεση, ωστόσο δεν ηχογράφησαν νέο υλικό μέχρι το 2013 και το άλμπουμ «13», που τους ανέβασε για πρώτη φορά στην κορυφή του αμερικάνικου Billboard.

Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε τους Black Sabbath στην 85η θέση της λίστας με τους εκατό σπουδαιότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Εχουν πουλήσει περισσότερους από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Οσο για τη λίστα των διακρίσεων του Οζι Οσμπορν, είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο και οι μύθοι γύρω από την προσωπικότητά του: διπλή είσοδος (τόσο εκείνος προσωπικά όσο και οι Black Sabbath) στο Rock and Roll Hall of Fame, αστέρια στο Hollywood Walk of Fame και στο Μπέρμιγχαμ, πέντε βραβεία Grammy, το Godlike Genius Award από το NME και το Living Legend από το Classic Rock Magazine.

