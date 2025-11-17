Ο «μάντης» Γουόρεν Μπάφετ αποσύρεται

Φυσικά, το «νερό» του αμερικανικού καπιταλισμού δεν στέρεψε σαν τα αρχαιοελληνικά νάματα την εποχή του ρομαντικού Ιουλιανού. Απλώς ο Γουόρεν Μπάφετ, η Πυθία του χρηματιστηριακού κεφαλαιοκρατισμού των ΗΠΑ, έγινε 95 χρόνων και ίσως το τεχνολογικό ντεσαβαντάζ δεν του επιτρέπει να παρακολουθήσει τις ανησυχίες της αγοράς. Μπορεί, πάλι, να σκέφτεται απλώς την ψυχή του. Ο δισεκατομμυριούχος από την Ομαχα δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει ξανά την ετήσια επιστολή που μάγευε τους επενδυτές. «Θα σωπάσω» είπε.

Η Repubblica έκρινε ότι αυτή η τελική και αμετάκλητη προφητεία του «Μαντείου» δεν αφορά παρά τον ίδιο τον «μάντη». Ο Μπάφετ πήρε την απόφασή του. Δεν θα μιλήσει ξανά για επενδύσεις. Ο άνθρωπος που διαμόρφωσε γενιές επενδυτών δημοσίευσε τη διάσημη ετήσια επιστολή του την περασμένη Δευτέρα, ανακοινώνοντας συγχρόνως ότι είναι και η τελευταία. Από το 2026 το έργο της απογραφής των πεπραγμένων και της προφητείας των μελλουμένων στο χρηματιστήριο θα το αναλάβει κάποιος άλλος, μάλλον ο Γκρεγκ Αμπελ, ο διάδοχός του στο τιμόνι της αυτοκρατορίας.

Η αυτοκρατορία του Μπάφετ είναι απαράμιλλη στην οικονομική ιστορία των ΗΠΑ. Το 1965, η Berkshire Hathaway, εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας που σχηματίστηκε από τη συγχώνευση δύο άλλων εταιρειών, βρισκόταν σε κρίση. Οταν ο Μπάφετ την ανέλαβε, τη μετέτρεψε σε εταιρεία χαρτοφυλακίου. Το 1967 αγόρασε τη National Indemnity, ασφαλιστική εταιρεία που του προσέφερε άφθονη ρευστότητα για επενδύσεις. Υστερα την άλλαξε, δίνοντας την κατευθυντήρια γραμμή περί επενδύσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική. Εστίασε σε τομείς που πίστευε ότι πάντα θα είναι χρήσιμοι στους καταναλωτές, δηλαδή στην ενέργεια και στις μεταφορές.

Ετσι ο Μπάφετ επέζησε σχεδόν αλώβητος από τις χειρότερες κερδοσκοπικές φούσκες. Αλλά και οι οπαδοί του δεν παραπονέθηκαν. Χίλια δολάρια που επενδύθηκαν στην Berkshire Hathaway το 1965 θα ξεπερνούσαν τα 55 εκατ. δολάρια σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι τα μερίσματα θα είχαν επανεπενδυθεί στην ίδια εταιρεία. Η σύγκριση με τον δείκτη S&P 500, τον κύριο δείκτη της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ, είναι ανελέητη, σχολίασε η Repubblica, δεδομένου ότι την ίδια περίοδο, τα 1.000 δολάρια που επενδύθηκαν σε αυτόν τον δείκτη θα είχαν αποδώσει μόνο 390.000 δολάρια.

Αλλα ρεκόρ του Μπάφετ; Η Berkshire Hathaway είναι η πρώτη μη τεχνολογική εταιρεία που ξεπέρασε το όριο του 1 δισ. δολαρίων. Ο μισθός του Μπάφετ ήταν εδώ και καιρό, και εξακολουθεί να είναι, 100.000 δολάρια ετησίως, χωρίς δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, χρήματα κατά τι περισσότερα από τις αποδοχές κάποιου ασκούμενου σε οποιαδήποτε επενδυτική τράπεζα της Wall Street.

Το φολκλόρ δεν έλειψε ποτέ, ούτε σχετικά με τον άνθρωπο Μπάφετ ούτε σχετικά με το περιώνυμο «Γούντστοκ των καπιταλιστών», τη γενική συνέλευση στα κεντρικά γραφεία στην Ομαχα της Νεμπράσκα, όπου ο Μπάφετ διασκέδαζε τους μετόχους επί ώρες, απαντώντας σε κάθε ερώτηση και προσφέροντάς τους χότντογκ και ποτά.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη χαρακτήριζε πάντα τον Μπάφετ. Στην τελευταία επιστολή έγραψε ότι δωρίζει 1,3 δισ. δολάρια σε μετοχές της Berkshire Hathaway σε τέσσερα ιδρύματα που πήραν το όνομά τους από τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του. Η φωνή του θα ακουστεί ξανά, όπως υποσχέθηκε εγγράφως, την Ημέρα των Ευχαριστιών και θα είναι αποκλειστικά για λόγους φιλανθρωπίας.

