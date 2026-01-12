Απεργία ταξί: Τραβούν χειρόφρενο Τρίτη και Τετάρτη – τα αιτήματα

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική, Τρίτη και Τετάρτη (13-14/01), καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί προχωρούν σε νέα απεργιακή κινητοποίηση στο πλαίσιο κυλιόμενων 48ωρων απεργιών, η οποία θα λήξει το πρωί της Παρασκευής.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκονται τόσο φορολογικά ζητήματα όσο και η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, την οποία ο κλάδος χαρακτηρίζει βίαιη και οικονομικά ασύμφορη.

Το σωματείο των αυτοκινητιστών προαναγγέλλει ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, εφόσον δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Κεντρικό αίτημα των οδηγών ταξί είναι η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου σχεδίου.

Οπως υποστηρίζουν, η έλλειψη επαρκών υποδομών φόρτισης, το υψηλό κόστος της κιλοβατώρας και οι εξαιρετικά ακριβές τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων καθιστούν τη μετάβαση οικονομικά καταστροφική για τον κλάδο και όχι πραγματικά «πράσινη» ανάπτυξη.

Οι αυτοκινητιστές ζητούν επίσης σαφή και ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ του έργου των ταξί και των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με οδηγό (Ε.Ι.Χ.). Όπως επισημαίνουν, το ταξί έχει αποκλειστικό δικαίωμα στη μεταφορά επιβατών από το σημείο Α στο σημείο Β, ενώ τα Ε.Ι.Χ. παρέχουν υπηρεσία χρονομίσθωσης. Για να αποτραπεί, όπως λένε, η νόθευση του μεταφορικού έργου, προτείνουν ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν ΦΠΑ για τα Ε.Ι.Χ. σε όλη τη χώρα.

Οι αυτοκινητιστές βρίσκονται απέναντι στις πολυεθνικές πλατφόρμες μεταφορών, τις οποίες κατηγορούν για αθέμιτο ανταγωνισμό και ασυδοσία. Υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση επιτρέπει σε αυτές τις εταιρείες να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, ενώ οι έλληνες επαγγελματίες υποχρεώνονται να τηρούν αυστηρούς κανόνες. Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι πολλές από αυτές τις πλατφόρμες δεν διαθέτουν φορολογική έδρα στη χώρα, απομυζώντας την αγορά και τα δημόσια έσοδα.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται και το δικαίωμα χρήσης των λεωφορειολωρίδων από τα έμφορτα ταξί, όπως ισχύει –όπως σημειώνουν– στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το ταξί, τονίζουν, αποτελεί μέσο δημόσιας μεταφοράς και ο αποκλεισμός του από τις ειδικές λωρίδες επιβαρύνει τόσο την κυκλοφορία όσο και το περιβάλλον.

Επίσης, ζητούν δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τον τερματισμό αυτού που χαρακτηρίζουν «τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή» σε βάρος του κλάδου. Όπως υποστηρίζουν, το αυξημένο κόστος καυσίμων, συντήρησης και διαβίωσης έχει εξαντλήσει τα περιθώρια αντοχής τους. Αιτούνται την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για όλους.

Χωρίς ταξί και η Θεσσαλονίκη

Το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ομόφωνα αποφάσισε να συμμετέχει στη 48ωρη πανελλαδική απεργία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «μετά την άρνηση του υπουργείου Μεταφορών να δώσει παράταση στην υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης από 01-01-2026, την άρνηση του υπουργείου να διορθώσει το λάθος του ποινικού μητρώου που καταστρέφει δεκάδες συναδέλφους, μετά τις διαρροές του ερανιστικού νομοσχεδίου περί ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ΙΧ -ΒΑΝ στο άρθρο 56 και αφού δεν δόθηκε λύση ούτε στο φορολογικό ούτε στο πρόβλημα των υπέρογκων χρεώσεων στο P5 του αεροδρομίου είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και να διαμαρτυρηθούμε».

