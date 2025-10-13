Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Πώς (δεν) θα κινηθούν Mετρό, τραμ, Hλεκτρικός και λεωφορεία

Με τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους θα κινηθούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, λόγω της νέας απεργίας που έχουν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ και συνδικάτα αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν αύριο από τις 09:00 έως τις 21:00. Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20:00.

Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν σε τρένα και προαστιακό, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News