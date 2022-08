Απειλούν την Τζέι Κέι Ρόουλινγκ: «Είσαι η επόμενη»

Μόλις η συγγραφέας της σειράς βιβλίων «Χάρι Πότερ», Τζέι Κέι Ρόουλινγκ έμαθε για την απόπειρα δολοφονίας κατά του βρετανού συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι έσπευσε να μοιραστεί τον αποτροπιασμό της με τους ακολούθους της στο Twitter.

«Φρικτά νέα», έγραψε, δημοσιεύοντας την είδηση. «Αισθάνομαι άσχημα, ελπίζω να είναι καλά».

Λίγη ώρα αργότερα διαπίστωσε ότι κάποιος είχε κάνει ένα σχόλιο στην ανάρτησή της:

«Να ανησυχείς γιατί είσαι η επόμενη».

