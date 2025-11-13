113
Τριάντα συλλήψεις μέχρι το πρωί της Πέμπτης - Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται σε Αττική και Κόρινθο | ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Απατεώνες παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και τους λογιστές – πάνω από €7,6 εκατ. η «λεία» τους

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα. Τα μέλη της σπείρας εμπλέκονται σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ

Protagon Team Protagon Team 13 Νοεμβρίου 2025, 10:40
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές στην Αττική και την Κόρινθο, καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, και κατάφερναν να εξαπατούν πολίτες, αποσπώντας τους χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.

