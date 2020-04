Κυβέρνηση: Λάμπουν από διαφάνεια τα μέτρα κατά του κορονοϊού στις φυλακές που μυρίζουν στον Πολάκη

Σύννομη, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών, ακόμα και πέρα από όσα επιβάλλει ο νόμος, χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ), η διαδικασία επιλογής των εταιρειών που ανέλαβαν και πραγματοποίησαν τις απολυμάνσεις στις φυλακές λόγω κορονοϊού.

Το θέμα ήρθε στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης έπειτα από μακροσκελή καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, που ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τις σχετικές συμβάσεις.

Σε ανακοίνωση-απάντηση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι τηρήθηκε απαρέγκλιτα το τρίπτυχο «διαφάνεια- φερεγγυότητα-αποτελεσματικότητα», επιλέχθηκε η πιο οικονομική τιμή για το έργο, μετά από προσφορά των εταιρειών, ενώ για όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει υπάρχουν πρωτόκολλα ορθής εκτέλεσης του έργου.

Στο τέλος της ανακοίνωσης αφήνεται και μία αιχμή περί «άνανδρων επιθέσεων», με αφορμή τα τρικάκια με συνθήματα για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές και την ικανοποίηση των αιτημάτων των κρατουμένων για την προστασία τους από τον κορονοϊό, που έριξαν άγνωστοι την Κυριακή το βράδυ, έξω από το γραφείο της γενικής γραμματέως, Σοφίας Νικολάου, στην οδό Αμερικής.

Αναφορά στο ζήτημα έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στο briefing της Δευτέρας.

Η αύξηση των μέτρων υγιεινής στις φυλακές ήταν ένας αγώνας δρόμου, είπε ο κ. Πέτσας. Σε έναν χώρο όπως είναι οι φυλακές, όπου η μείωση του συγχρωτισμού δεν είναι επιλογή, δεν έχει σημειωθεί κανένα κρούσμα κορονοϊού, σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Και αυτό, τόνισε, διότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έλαβε αυστηρότατα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τα οποία οι ίδιοι οι κρατούμενοι και το προσωπικό των φυλακών αγκάλιασαν, κατανοώντας την αναγκαιότητά τους.

Συγκεκριμένα:

-Απαγορεύτηκαν τα επισκεπτήρια, προκειμένου να προστατευθούν από τη μόλυνση κρατούμενοι και εργαζόμενοι.

-Σταμάτησαν όλες οι μεταγωγές για τους ίδιους λόγους.

-Δημιουργήθηκε ένα άρτιο κέντρο 120 κλινών σε κτήριο στον Κορυδαλλό, προκειμένου να υποδεχθεί τα πιθανά κρούσματα, το οποίο ευτυχώς έμεινε άδειο και στη συνέχεια σε αυτό θα μεταφερθούν κρατούμενοι μειώνοντας έτσι τον αριθμό των έγκλειστων σε άλλα Καταστήματα Κράτησης.

-Μέχρι να υπογραφούν συμβάσεις για την αγορά μασκών και απολυμαντικών υπήρξαν συμφωνίες με τον Ερυθρό Σταυρό ο οποίος προμήθευσε τις φυλακές με αυτά τα είδη κατά το πρώτο κρίσιμο διάστημα της υγειονομικής κρίσης, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

-Εγιναν απολυμάνσεις και μυοκτονίες – εντομοκτονίες που δεν είχαν γίνει καθόλου τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

-Διανεμήθηκαν στους κρατούμενους είδη προσωπικής υγιεινής.

-Παραγγέλθηκαν τέλος νέα στρώματα, μαξιλάρια και κλινοσκεπάσματα τα οποία μόλις παραδοθούν θα λύσουν ένα πρόβλημα που δεν είχε αντιμετωπιστεί για χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΓΓΑΠ «Σχετικά με αναφορές σε Μέσα Ενημέρωσης για την απολύμανση των Καταστημάτων Κράτησης όλης της χώρας, ανακοινώνονται τα εξής: Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ήδη από τις 27 Φεβρουαρίου 2020, υπό τη συνεχή καθοδήγηση του ΕΟΔΥ, η ΓΓΑΠ ενήργησε άμεσα μέσα από ένα πλέγμα πρωτοβουλιών υγειονομικής θωράκισης των ΚΚ, μεταξύ των οποίων ήταν η άμεση διενέργεια απολυμάνσεων και απεντομώσεων-μυοκτονιών σε όλα τα ΚΚ της χώρας. Ενδεικτικό της απαρέγκλιτης τήρησης του τρίπτυχου «διαφάνεια-φερεγγυότητα-αποτελεσματικότητα» είναι ότι η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της ΓΓΑΠ, και μάλιστα πλέον των κατά νόμο προβλεπομένων, ζήτησε και έλαβε σχετικές εγγυητικές επιστολές από τις αναδόχους εταιρείες. Οι επιλεγείσες εταιρείες προσέφεραν τις οικονομικότερες τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την απολύμανση των 235.000 τετραγωνικών μέτρων των 34 Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, του ΙΑΑΑ Βόλου και 120 υπηρεσιακών οχημάτων, το κόστος της σύμβασης που υπεγράφη ήταν 140.000 ευρώ, όταν η αμέσως επόμενη προσφορά ήταν στις 390.000 ευρώ. Άλλωστε, για όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπάρχουν πρωτόκολλα ορθής εκτέλεσης του έργου. Μοναδική στόχευσή μας αποτέλεσε αφενός η τήρηση των διατάξεων της από 14-3-2020 ΠΝΠ και αφετέρου ο συνδυασμός ταχύτητας, αποτελεσματικότητας και επίτευξης της οικονομικότερης προσφοράς ανά περίπτωση σχετικά με την προμήθεια και παράδοση του απαραίτητου υλικού και υπηρεσιών σε όλα τα ΚΚ της χώρας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω έγκαιρων, σύννομων και συντονισμένων ενεργειών είναι ότι μέχρι και σήμερα, Δευτέρα, δεν έχει σημειωθεί κανένα κρούσμα COVID-19 εντός των Καταστημάτων Κράτησης. Τέλος, θα θέλαμε να πούμε σε όλους ότι στη ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής οι άνανδρες επιθέσεις δεν μας φοβίζουν. Εργαζόμαστε εντατικά για ένα καλύτερο σωφρονιστικό σύστημα που θα εγγυάται τόσο τα δικαιώματα των κρατουμένων όσο και του σωφρονιστικού προσωπικού στο σύνολό του».

Η απάντηση στους ισχυρισμούς Πολάκη

Σε απάντηση στους ισχυρισμούς Πολάκη, πηγές της ΓΓΑΠ παρέθεσαν αναλυτικά τα στοιχεία από τη σχετική έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού και των απολυμάνσεων και απεντομώσεων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά την αναζήτηση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού και λόγω της αυξημένης ζήτησης της περιόδου, εμφανίστηκαν δυσκολίες στην εξεύρεση προμηθευτών οι οποίοι θα μπορούσαν άμεσα και με προσιτές τιμές να προσφέρουν ποσότητες ικανές να καλύψουν τις ανάγκες των φυλακών της χώρας (11.500 κρατούμενοι και 5.000 σωφρονιστικοί υπάλληλοι).

Σε κάθε περίπτωση, όμως, διαβεβαιώνεται πως «δεν θα μπορούσε και δεν επιτρέπεται να σκεφτεί κανείς μπροστά στην επίτευξη του κατεπείγοντος αυτού σκοπού, ήτοι της προστασίας των κρατουμένων από τον κορονοϊό (COVID-19), κανένα άλλο κριτήριο, πέραν αφενός της νομιμότητας των διαδικασιών και αφετέρου του συνδυασμού ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στην προμήθεια και παράδοση του υλικού σε όλες τις φυλακές της χώρας».

Τι δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ

Και όλα αυτά ενώ όπως σημείωναν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εκκρεμούσαν αιτήματα για έγκριση συνολικού ποσού 4.900.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν οφειλές συνολικού ύψους περίπου 5.000.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό (έτη 2016, 2017, 2018, Ιούνιος 2019) που αφορούν σε φάρμακα, αρτοτροφοδοσίες, καθαριότητες, πετρέλαιο κ.λ.π., οι οποίες δεν έχουν ενταλματοποιηθεί λόγω μη πληρότητας των απαραίτητων δικαιολογητικών και ως εκ τούτου οι προμηθευτές δεν έχουν πληρωθεί ακόμη.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της κατάστασης που παρέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη όσον αφορά τον τομέα καθαριότητας και υγείας στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Ενδεικτική για τις άθλιες συνθήκες υγιεινής φυλακές ήταν είναι της επιτροπής CPT του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) τον Απριλίου 2019 (εδώ).

Αντίστοιχα στον τομέα της υγείας η κατάσταση χαρακτηριζόταν από την υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ενώ δεν είχε ληφθεί σχετική πρόνοια.

Σύμφωνα δε με την επίσημη έκθεση της CPT, o τομέας υγείας των Καταστημάτων Κράτησης είχε αρκετά και σημαντικά κενά, όπως:

1) έλλειψη πρωτοκόλλου ιατρικού ελέγχου για τους νεοεισερχόμενους κρατούμενους,

2) ελλιπής καταγραφή των ιατρικών δεδομένων,

3) ανεπαρκής πρόληψη και αντιμετώπιση μεταδιδόμενων νοσημάτων στα Καταστήματα Κράτησης,

4) έλλειψη πρόβλεψης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κρατουμένων που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ,

5) συγκέντρωση όλων των οροθετικών κρατουμένων στο Παράρτημα του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, γεγονός που θεωρήθηκε από την Επιτροπή διάκριση μεταχείρισης και στιγματισμός (απομόνωση).

Ενδεικτικά παρατίθενται στοιχεία θανάτων κρατουμένων ανά έτος από το 2016 έως και το 2019:

2016 – 47, 2017 – 37, 2018 – 69, 2019 – 64.

Με βάση τα παραπάνω, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις βάσει του Άρθρου 3 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76/03-04-2020) με τον οποίο κυρώθηκε η από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα βάσει των Άρθρων 2 παρ. 8 και 26, για την προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού υλικού και λοιπών υπηρεσιών:

– 4.000 λίτρα αντισηπτικό υγρό

– 560.000 προστατευτικές μάσκες (Ανάθεση σε πέντε εταιρείες)

– 870.000 γάντια

– 21.000 λίτρα αφρόλουτρο, σαμπουάν, σαπούνι χεριών και είδη καθαριότητας ήτοι χλωρίνες, καθαριστικά επιφανειών, καθαριστικών δαπέδων συνολικής ποσότητας 31.500 λίτρων ,

– καθώς και απολύμανση και απεντόμωση όλων των χώρων των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας και των υπηρεσιακών οχημάτων τους σε εταιρεία που έκανε την οικονομικότερη προσφορά.

Οπως διευκρινίζεται επί της διαδικασίας, με το Αρθρο 2 παρ. 8 προβλέφθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων σε ότι αφορά στα είδη ατομικής προστασίας και ατομικής υγιεινής.

Αντίστοιχα, στο Αρθρο 26 προβλέφθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων σε ότι αφορά στις υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης.

Ετσι, με βασικό άξονα τον συνδυασμό ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στην προμήθεια, παραλαβή και παράδοση του υγειονομικού υλικού και στη διενέργεια απολυμάνσεων και απεντομώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί κρούσμα κορονοϊού COVID-19 εντός των φυλακών, πραγματοποιήθηκε έγκαιρα απολύμανση σε σύνολο 237.000 τετραγωνικών μέτρων σωφρονιστικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε σύνολο 120 υπηρεσιακών οχημάτων.

Απεντόμωση-μυοκτονία έγινε σε σύνολο 235.000 τετραγωνικών μέτρων σωφρονιστικών εγκαταστάσεων.

Η ανάδοχος εταιρεία η οποία ανέλαβε να πραγματοποιήσει τις ανωτέρω απολυμάνσεις και απεντομώσεις-μυοκτονίες, εξέδωσε παράλληλα βεβαιώσεις υγειονομικής εφαρμογής στις οποίες αναφέρονται τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα και οι υπεύθυνοι επιστήμονες.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι φυλακές της χώρας εφοδιάστηκαν με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό (4.000 λίτρα αντισηπτικού υγρού, 330.000 προστατευτικές μάσκες, 720.000 γάντια) τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το σωφρονιστικό προσωπικό (11.500 κρατούμενοι και 5.000 σωφρονιστικοί υπάλληλοι), όπως και με είδη ατομικής υγιεινής (αφρόλουτρα, σαμπουάν, σαπούνι χεριών) και είδη καθαριότητας(χλωρίνες, καθαριστικά επιφανειών και δαπέδων). Συνολικά 52.000 λίτρα για 11.500 κρατούμενους.