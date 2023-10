Απαντήσεις από Σκουρλέτη και Κασσελάκη για τα «τρολ» του ΣΥΡΙΖΑ ζητά η ΝΔ

Εξηγήσεις για τις αιτιάσεις του Πάνου Σκουρλέτη για τα «παράκεντρα» και τους «μηχανισμούς» που ήταν «υπεύθυνοι για 50 λογαριασμούς των social media» έχοντας αναλάβει την προπαγάνδα της Κουμουνδούρου (περισσότερα εδώ) ζήτησε την Τρίτη η Νέα Δημοκρατία, δια του εκπροσώπού της, με αφορμή την ανάδειξη της υπόθεσης των «τρολ του ΣΥΡΙΖΑ» από τον Τύπο.

«Μετά τις αποκαλύψεις Σκουρλέτη για τον υπόγειο μηχανισμό λάσπης και μαύρης προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ των Νέων, του Protothema.gr και της Political που ερευνούν αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση», σχολίασε σχετικά ο εκπρτόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός

«Ακόμα περιμένουμε από τον κ. Σκουρλέτη να κατονομάσει τους επώνυμους αρθρογράφους, τους οποίους κατήγγειλε ως διαχειριστές δεκάδων λογαριασμών μεταξύ των οποίων και των επίσημων λογαριασμών του κ. Τσίπρα», πρόσθεσε, ενώ πέταξε το μπαλάκι και στη νέα ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Ακόμα περιμένουμε να σπάσει η επταήμερη αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ για τις εν λόγω αποκαλύψεις που τον αφορούν».

«Εμείς θα επιμένουμε μέχρι να δοθούν απαντήσεις για όλο αυτό το δυσώδες κύκλωμα», κατέληξε ο κ. Ρωμανός.

Αξίζει να αναφερθεί πως τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Ρωμανός στέκονται στη φερόμενη σχέση των εν λόγω «τρολ» με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, νέα –καθώς εμφανίζονται να υποστήριξαν την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη– και παλιά –τη σύνδεση του «μηχανισμού» με τον Αλέξη Τσίπρα έκανε άλλωστε και ο κ. Σκουρλέτης.

Χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος» –οι υπογραμμίσεις του Protagon:

«Με την ανακοίνωση από την πλευρά Τσίπρα ότι θα παραμέριζε προκειμένου να αναδυθεί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την ανοιχτή εκλογή του διαδόχου του, τα φιλικά προς την Κουμουνδούρου ΜΜΕ, αλλά και μια μεγάλη ομάδα από trolls του Διαδικτύου αναμείχθηκαν ενεργά στη διαδικασία από την οποία προέκυψε η άνετη επικράτηση του Στέφανου Κασσελάκη.

Τα περισσότερα φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ ΜΜΕ -έντυπα και ηλεκτρονικά- στήριξαν στον έναν ή στον άλλον βαθμό από την αρχή της διαδικασίας την Εφη Αχτσιόγλου. Ωστόσο τα trolls, προτού ακόμα εμφανιστεί ο Κασσελάκης ως διεκδικητής της διαδοχής Τσίπρα, επιζητούσαν ένα ξεκαθάρισμα εσωκομματικών λογαριασμών.

Σημειώνεται ότι λόγω της χαμηλής απήχησης που έχουν τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και λόγω της χρόνιας καχυποψίας των μελών και των φίλων του κόμματος απέναντι στη “συστημική” ενημέρωση, τα ημιεπίσημα trolls του ΣΥΡΙΖΑ που στήριζαν με όλες τους τις δυνάμεις την ηγεσία Τσίπρα απέκτησαν μεγάλη επιδραστικότητα. Οταν μέσα στο καλοκαίρι ξεκίνησαν αναρτήσεις περί στελεχών-υπονομευτών του Τσίπρα, στο πλαίσιο του “πένθους” για τη συντριβή του κόμματος, ήταν φανερό ότι μια πλευρά του κόμματος αναζητούσε κάποιον υποψήφιο ο οποίος θα έπαιρνε «εσωκομματική εκδίκηση».

Στις 29 Αυγούστου ο Κασσελάκης ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του, αλλά δύο ημέρες νωρίτερα η Αχτσιόγλου είχε δώσει συνέντευξη στον Δημήτρη Δανίκα για το “ΘΕΜΑ”, προκαλώντας τη διαδικτυακή οργή του Παύλου Πολάκη και των trolls. Εξι ημέρες αργότερα, στο μονοήμερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, η υποψήφια πρόεδρος μιλούσε για “τοξική αρρενωπότητα” – αλλά ο χαρακτηρισμός των trolls είχε ήδη κατοχυρωθεί: ήταν “η Εφη της διαπλοκής” απέναντι στον Κασσελάκη που δήλωνε παντού “εμένα με φύτεψε ο Τσίπρας”. Κάπου εκεί, η μάχη είχε κριθεί από τα αποδυτήρια».

Σε πιο επιθετικό ύφος, η Political επέκτεινε τις αναφορές Σκουρλέτη περί δημοσιογράφων με ρόλο στην όλη υπόθεση, γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ένας δικηγόρος, ένας “δημοσιογράφος”, ένας ηθοποιός και το ταίρι ενός “πολιτικού μηχανικού”, όπως τον αποκαλούσαν επειδή “γκρέμιζε” τα πάντα, είναι τα αφεντικά του σκοτεινού Διαδικτύου στον ΣΥΡΙΖΑ! Στον… στρατό υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι. Εμμισθοι κάποιοι στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Το βαθύ πηγάδι διαθέτει ακόμη και ανταποκριτές εξωτερικού με ψεύτικα προφίλ. Το πρώτο γραφείο στήθηκε κάπου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου κάποτε έβγαινε μια μικρής κυκλοφορίας εφημερίδα ακραίας συνιστώσας».

Η εφημερίδα κατονόμασε μερικά από τα προφίλ του «στρατού». Πρόκειται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για τους –γνωστούς στο X (πρώην Twitter)– λογαριασμούς: Μarka, Πεν Νταλαούρα, Sideris Left-Ισίδωρος Λως, The roof is on fire και Δραχμend.

Υπενθυμίζεται πως σε ορισμένα από τα προφίλ αυτά είχε αναφερθεί και η «Εφημερίδα των Συντακτών», τον Σεπτέμβριο, σε ρεπορτάζ υπό τον εύγλωττο τίτλο «Οι “αρουραίοι” του ΣΥΡΙΖΑ και τα bots του Κασσελάκη».

Στο δημοσίευμα αναφερόταν πως στο Twitter, ιδιαίτερα, «κεντρικό ρόλο στην ακατάπαυστη προώθηση του Κασσελάκη διαδραματίζει ο ανώνυμος “επαγγελματικός” λογαριασμός Πεν Νταλαούρα@ntalaoura (16.300 ακόλουθοι), πασίγνωστος στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρικτικός του κόμματος παλιάς “προεδρικής απόχρωσης”. Αυτός ο λογαριασμός-“κόμβος” (με έντονη αλληλεπίδραση με τους γνωστούς ανώνυμους λογαριασμούς Marka2, Areti Athanasiou, kokkaliara) δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει πάνω από 150 αναρτήσεις την ημέρα, στοιχείο που δείχνει αυτοματοποιημένη συμπεριφορά (bot/semi-bot)».

Τα «Νέα» σχολίασαν από την πλευρά τους την απάντηση του αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βασιλειάδη ότι οι αποκαλύψεις Σκουρλέτη συνιστούν «ανοησίες» που προσβάλλουν το κόμμα λέγοντας πως «δεν έχει πείσει όσους γνωρίζουν την πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας επιβεβαιώνει ότι «ο μηχανισμός αυτός υπάρχει, καλά κρατεί και σήμερα υποστηρίζει τη νέα ηγεσία», σημειώνοντας πως πρόκειται «για περίπου 20 ανώνυμους και ψευδώνυμους λογαριασμούς με έντονη δραστηριότητα στο Twitter, με σκοπό τη σκληρή προπαγάνδα, τη δημιουργία “γεγονότων” και την παραγωγή “ειδήσεων” οι οποίες δημιουργούν αμφιβολίες και εντυπώσεις για πρόσωπα και συμβάντα».

