Απαγόρευση των social media για τους 15χρονους εξετάζει η Γαλλία

Η Γαλλία σκοπεύει να ακολουθήσει την Αυστραλία και να απαγορεύσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2026, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, επικαλούμενο και γαλλικά ΜΜΕ.

Ενα σχέδιο νόμου που θα απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών θα υποβληθεί για νομικό έλεγχο και αναμένεται να συζητηθεί στο κοινοβούλιο στις αρχές του 2026. Ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει καταστήσει σαφές τις τελευταίες εβδομάδες ότι επιθυμεί η Γαλλία να ακολουθήσει γρήγορα την πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο απαγόρευση της Αυστραλίας για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο. Η απαγόρευση περιλαμβάνει το Facebook, το Snapchat, το TikTok και το YouTube.

Οι Le Monde και France Info μετέδωσαν ότι το σχέδιο νόμου έχει πλέον ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει δύο μέτρα: απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών και απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα λύκεια, όπου φοιτούν μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν ήδη απαγορευτεί στα δημοτικά και τα γυμνάσια.

Το νομοσχέδιο θα υποβληθεί στο Conseil d’État της Γαλλίας για νομικό έλεγχο τις επόμενες ημέρες. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών θα εξετάσουν επίσης την προτεινόμενη απαγόρευση των κινητών στα λύκεια. Η κυβέρνηση επιθυμεί η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η Le Monde ανέφερε ότι το κείμενο του σχεδίου νόμου επικαλείται «τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης οθονών από τους εφήβους», συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτυακού εκφοβισμού και των διαταραγμένων προτύπων ύπνου. Το νομοσχέδιο τονίζει την ανάγκη «προστασίας των μελλοντικών γενεών» από κινδύνους που απειλούν την ικανότητά τους να ευημερούν και να συνυπάρχουν σε μια κοινωνία με κοινές αξίες.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε σε δημόσια συζήτηση στο Σεν Μαλό ότι επιθυμεί την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους. Είπε ότι διαμορφώνεται «μια συναίνεση» γύρω από το θέμα μετά την εισαγωγή της απαγόρευσης στην Αυστραλία. «Οσο περισσότερος είναι ο χρόνος μπροστά στην οθόνη, τόσο μειώνεται η σχολική επίδοση… όσο περισσότερος είναι ο χρόνος μπροστά στην οθόνη, τόσο αυξάνονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας», δήλωσε.

Χρησιμοποίησε την παρομοίωση ενός εφήβου που μπαίνει σε ένα μονοθέσιο της Formula One πριν μάθει να οδηγεί. «Αν ένα παιδί βρίσκεται σε ένα αυτοκίνητο της Formula One και βάλει μπροστά τη μηχανή, δεν θέλω να κερδίσει τον αγώνα, θέλω απλώς να βγει από το αυτοκίνητο. Θέλω πρώτα να μάθει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να βεβαιωθεί ότι το αυτοκίνητο λειτουργεί και να μάθει να οδηγεί σε ένα διαφορετικό όχημα».

Αρκετές άλλες χώρες εξετάζουν απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά την απόφαση της Αυστραλίας, μεταξύ αυτών η Δανία, της οποίας η κυβέρνηση ελπίζει να εισαγάγει παρόμοια απαγόρευση το 2026, καθώς και η Νορβηγία.

Η Αν Λε Ενάνφ, η γαλλίδα υπουργός αρμόδια για την ψηφιακή ανάπτυξη και την Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε στη Le Parisien ότι η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 15 ετών αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και ότι το νομοσχέδιο θα είναι «σύντομο και συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο», συγκεκριμένα με τον Κανονισμό Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ (DSA), που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, της παραπληροφόρησης και της παραπλανητικής πληροφόρησης.

