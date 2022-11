Αντζελίνα Τζολί: «Δεν κάνετε τίποτα για τα θύματα βιασμού στους πολέμους»

Μέσω ενός κειμένου στον Guardian, η Αντζελίνα Τζολί έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για τη σεξουαλική κακοποίηση ως όπλο πολέμου. Η ηθοποιός και ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες μίλησε για την έλλειψη προόδου στην αποτροπή βιασμών εν καιρώ πολέμου και αποδοκίμασε την αδυναμία όλων των κυβερνήσεων να καλύψουν τις ανάγκες των επιζώντων. Χαρακτήρισε μάλιστα την έλλειψη δράσης από την πλευρά τους «βαθιά οδυνηρή και απογοητευτική».

Η Τζολί, η οποία ξεκίνησε την Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Βίας σε Συγκρούσεις (PSVI) το 2012, είπε ότι δεν βλέπει να βελτιώνεται η κατάσταση, αφού «δεν γίνονται καν προσαγωγές των δραστών στη Δικαιοσύνη». Στο κείμενό της γράφει ότι «παρά τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι κυβερνήσεις, δεν έχουμε δει σημαντική, διαρκή δράση σε παγκόσμιο επίπεδο».

Καθώς η βρετανική κυβέρνηση γιορτάζει τη 10η επέτειο του PSVI με ένα συνέδριο στο Λονδίνο, η Τζολί είπε ότι «συναντάμε αυτές τις φρικαλεότητες και τις συζητάμε και συμφωνούμε ότι δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Υποσχόμαστε να τραβήξουμε –και να κρατήσουμε– αυτή τη γραμμή. Αλλά όταν ερχόμαστε στο “διά ταύτα”, στο πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς δηλαδή θα εφαρμόσουμε αυτές τις υποσχέσεις, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα ξανά και ξανά.

»Αντιμετωπίζουμε οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, βλέποντας ότι κάποιες συγκρούσεις είναι πιο σημαντικές από άλλες. Και αντιμετωπίζουμε και έλλειψη πολιτικής βούλησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν υποβαθμίσει τη σημασία των προσπαθειών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας στην εμπόλεμη ζώνη, παρά την άμεση σύνδεση με τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Υπουργοί και εκπρόσωποι από 70 χώρες αναμένεται να παραστούν στη διήμερη σύνοδο κορυφής του PSVI, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα. Μαζί τους θα είναι οι επιζήσαντες της βίας και νομπελίστες Nadia Murad και Denis Mukwege.

Ο Ταρίκ Αχμάντ, ειδικός εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για το PSVI, είπε ότι η διάσκεψη «θα οδηγήσει σε νέα δράση, θα εξασφαλίσει νέες δεσμεύσεις –συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης– και θα συζητήσει πώς να ενισχύσει την παγκόσμια απάντηση σε αυτά τα εγκλήματα ξεριζώνοντας τις αιτίες, περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φύλου».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση 14 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της βίας, με ισχύ τριών χρόνων. Τα περισσότερα από τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των επιζώντων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε: «Η ίδια η απειλή του βιασμού και της σεξουαλικής βίας ως όπλο πολέμου θα πρέπει να επιφέρει άμεση διεθνή καταδίκη και ταχεία δράση, για να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις πριν ξεκινήσουν. Σήμερα, λοιπόν, στεκόμαστε αλληλέγγυοι για να στηρίξουμε τους επιζώντες και να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Αλλά και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους διατάζουν, επιτρέπουν ή διαπράττουν σεξουαλική βία: δεν θα την ανεχθούμε και θα πιέσουμε για δίωξη των δραστών» γράφει ο Guardian.

Αλλά η Νίμκο Αλί, διευθύνουσα σύμβουλος του Five Foundation, μιας οργάνωσης που υποστηρίζει τις γυναίκες σε όλον τον κόσμο, είπε ότι η δέσμευση χρημάτων δεν αρκούσε. Η Αλί πρόσθεσε ότι πρέπει να δοθούν χρήματα σε τοπικές γυναικείες οργανώσεις και η Εύα Ταμπασάμ, διευθύντρια της Gender Action for Peace and Security, είπε ότι τα 14 εκατ. ευρώ είναι «μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με το ποσό των χρημάτων που κόπηκαν από τον προγραμματισμό για την ισότητα των φύλων».

Πέρυσι σημειώθηκε μείωση 3 δισ. λιρών στον προϋπολογισμό βοήθειας στο εξωτερικό, ενώ εκτιμάται ότι οι περικοπές θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Μια ανάλυση που αφορούσε τη βρετανική βοήθεια που δόθηκε μεταξύ του 2019 και του 2022 έδειξε ότι οι περικοπές είχαν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών.

Μια σύνοδος κορυφής του PSVI που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 2014 –στην οποία συμμετείχαν 1.700 πολιτικοί, διασημότητες και επιζώντες– επικρίθηκε για το γεγονός ότι κόστισε περισσότερο από το πενταπλάσιο του προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου το 2015.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News