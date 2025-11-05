Αντίθετος στη μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο ο Γιάννης Στουρνάρας

Αντίθετος σε μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ έως το τέλος του έτους, τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι τις προσδοκίες.

Μιλώντας στο πρακτορείο ΜΝΙ υπογράμμισε ότι η τρέχουσα στάθμη των επιτοκίων βρίσκεται σε «σημείο ισορροπίας» για την οικονομία της Ευρωζώνης.

«Γιατί να μειώσουμε τα επιτόκια; Αυτό είναι το ερώτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μόνο αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να αποκλιμακώνεται σταθερά, μπορεί να ανοίξει παράθυρο συζήτησης για μελλοντική μείωση.

Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν επιβράδυνση τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην ανάπτυξη, ο ίδιος διευκρίνισε πως αυτό δεν αρκεί για να οδηγήσει την ΕΚΤ σε άμεση αλλαγή πορείας στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

«Δεν σπεύδουμε να συμπεράνουμε ότι πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια», είπε, υπερασπιζόμενος την στρατηγική «βήμα-βήμα» που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε, επίσης, ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται σημαντική τόνωση της δημοσιονομικής πολιτικής στις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως λόγω της ανάγκης ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών και της προώθησης της πράσινης μετάβασης.

«Οταν η δημοσιονομική πολιτική θα είναι, αν όχι εκρηκτική, σίγουρα επεκτατική, ποιος είναι ο λόγος να προχωρήσουμε σε διευκολυντική νομισματική πολιτική;» διερωτήθηκε.

Τέλος, προειδοποίησε για πιθανές ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό, ιδίως εάν οι ΗΠΑ κινηθούν προς ταχεία μείωση επιτοκίων παρά την παραμονή του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο.

Μια τέτοια εξέλιξη, εκτίμησε, θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος εισαγωγών διεθνώς, όπως και να οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων – εξέλιξη που ήδη παρατηρείται στις αγορές.

