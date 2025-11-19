Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν φταίω εγώ για τα βοσκοτόπια στ’ Αγραφα αλλά το σύστημα

Σκηνές απείρου κάλλους –με την ένταση να «χτυπάει κόκκινο»– εκτυλίχθηκαν στη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη, όταν ο μάρτυρας Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και μέλος του ΠΑΣΟΚ από τον Μυλοπόταμο, δήλωσε ευθαρσώς ότι για τις επιδοτήσεις που έπαιρνε για βοσκοτόπια στη… Νάουσα και τα Αγραφα, έφταιγε το σύστημα!

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι τα εν λόγω στρέμματα δηλώθηκαν αυτόματα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης για τη διανομή του εθνικού αποθέματος και όχι από τον ίδιο…

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο πραγματικός αριθμός των ζώων που έχει κάθε κτηνοτρόφος, αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και η τεχνική λύση!

Στο άκουσμα όσων έλεγε στην κατάθεσή του ο κ. Τζεδάκης, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδης, εξερράγη λέγοντάς του:

«Ηρθατε εδώ να μας κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο που εσείς παίρνατε επιδοτήσεις;».

Η παρέμβαση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, με αιτιάσεις κατά του βουλεύτη της ΝΔ περί «τραμπουκισμού», δυναμίτισε περαιτέρω το κλίμα και τελικά οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Ο διάλογος του κ. Λαζερίδη με τον εκ Κρήτης ορμώμενο μάρτυρα είχε ως εξής:

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. Τουλάχιστον 10-12 χρόνια.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είστε προσωπικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη;

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Εχουμε μια πολιτική σχέση. Στηρίζω κάθε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, καθαρός πολιτικός, πιστεύω ότι θέλει να προσφέρει για το καλό της πατρίδας και για αυτό τον στηρίζω.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τον είχατε ενημερώσει για την εικόνα που υφίσταται στην Κρήτη;

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Και εγώ ενημερώθηκα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για αυτά τα θέματα. Και εγώ από τα Μέσα τα έμαθα… δεν είναι δουλειά μου να μετρώ αιγοπρόβατα. Δουλειά είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δουλειά σας είναι, από το 2011, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση.

ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τι είναι αυτό; τι είναι αυτό; Τραμπουκισμός λέγεται.

ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολη θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν ο μάρτυρας…

ΛΙΑΚΟΥΛΗ: …Δεν σας βγαίνει.

Στην παρατήρηση του κ. Λαζαρίδη προς τον κ. Τζεδάκη πώς γίνεται να κατάγεται από τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου και να λαμβάνει χρηματοδότηση για βοσκοτόπια στη Νάουσα και στα Αγραφα, ο μάρτυρας απάντησε ισχυριζόμενος:

«Μόνο του τα έβαζε το σύστημα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να κάνω ενοικιαστήρια σε άλλη περιοχή».

«Αυτό σας το έχει βάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να το κάνετε; Τη μία χρονιά βοσκοτόπια στην Νάουσα την άλλη στα Αγραφα;» επανήλθε ο κ. Λαζαρίδης.

«Πάω και κάνω την αίτηση και ενεργοποιώ και τα υπόλοιπα 100 στρέμματα, μόνο του το σύστημα πάει και σ’ τα δηλώνει. Αυτή είναι η διαδικασία», προσπάθησε να εξηγήσει ο μάρτυρας και ειρωνευόμενος τον εισηγητή της ΝΔ, τον ρώτησε αν αυτός θα είναι ο τίτλος της «Ομάδας Αλήθειας».

«Εδώ δεν θα κάνετε μαγκιές, κύριε Τζεδάκη. Δεν φταίει η “Ομάδα Αλήθειας” που έχετε βοσκοτόπια στη Νάουσα», τού απάντησε αμέσως ο Μακάριος Λαζαρίδης για να ακολουθήσουν σκηνές απείρου κάλλους με φωνές και αντεγκλήσεις και τον εισηγητή της ΝΔ να ακούγεται να λέει:

«Πήρατε καλά-καλά τα λεφτά από την τεχνική λύση και τώρα το πρόβλημα είναι η τεχνική λύση και οι υπουργικές αποφάσεις. Ηρθατε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο που παίρνατε τα λεφτά».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News