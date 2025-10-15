Αντιδράσεις και «μαθήματα… συμπεριφοράς» στους εισαγγελείς για την άρση ασυλίας του βουλευτή Μεταξά – για «κλοπή ασπίδας αστυνομικού»

Με τις ψήφους 183 βουλευτών (έναντι 101 που ψήφισαν κατά) η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΚΚΕ Βασίλη Μεταξά, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή ασπίδας αστυνομικού κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων τον περασμένο Ιανουάριο.

«Η δικογραφία αναφέρει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση. Αλήθεια, επίθεση από ποιους; Από τους αγρότες και τις οικογένειές τους; Από λαϊκούς ανθρώπους, από αγρότες και αγρότισσες που είναι στο όριο της επιβίωσης, εξαιτίας της απαράδεκτης πολιτικής των κυβερνήσεων, με βάση τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ; Όλους αυτούς που απέναντι στο δίκαιο αίτημά τους να μπορούν να διαδηλώσουν, είδαν παρατεταγμένους πάνοπλους αστυνομικούς και κλούβες των ΜΑΤ, που απάντησαν με χημικά και ξύλο», διαμαρτυρήθηκε ο ίδιος ο βουλευτής.

«Και τώρα», πρόσθεσε, «σε μια εξόφθαλμη προσπάθεια να αντιστραφεί η πραγματικότητα, έρχεται μια δικογραφία που φαίνεται να έχει στόχο την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας, της διεκδίκησης» και τα θύματα παρουσιάζονται ως θύτες, σε σημείο «να κατηγορούνται αγρότες, στελέχη και βουλευτής του ΚΚΕ για εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων, μέχρι και κλοπή».

Ειδικά για την κατηγορία της κλοπής, ο βουλευτής του ΚΚΕ αντέτεινε ότι δεν μπορεί να σταθεί ο ισχυρισμός ότι επίτηδες αφαιρέθηκε μια ασπίδα κάποιου αστυνομικού, υπό την έννοια της κλοπής, πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο αστυνομικός δηλώνει ότι η ασπίδα του βρέθηκε στο χώρο της διαδήλωσης και την έχει παραλάβει.

«Κατηγορούμαστε για δήθεν έργω εξύβριση αστυνομικού. Κατηγορία που για να σταθεί προϋποθέτει πράξεις που σκοπό έχουν να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη κάποιου. Είναι δυνατόν, σε συνθήκες που ο κόσμος δεχόταν επίθεση, με χημικά και ρόπαλα, και μπαίνουμε μπροστά για να τους προφυλάξουμε, να κατηγορούμαστε πως αυτές οι ενέργειες είχαν σκοπό να προσβάλλουν την τιμή κάποιου αστυνομικού;», διερωτήθηκε ο κ. Μεταξάς, αρνούμενος το αποδιδόμενο αδίκημα «της βίας κατά υπαλλήλων».

Και στο πλαίσιο αυτό επέμεινε ότι δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του .

Με τη σειρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε ότι το θέμα αφορά πολιτική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η βία και η καταστολή αποτελούν κυβερνητική επιλογή».

Μαθήματα… συμπεριφοράς στους εισαγγελείς από Τζανακόπουλο

«Ο κ. Μεταξάς κατηγορείται για δήθεν κλοπή ασπίδας αστυνομικού, επιτιθέμενου αστυνομικού, καθώς είχαν προηγηθεί οι απρόκλητες επιθέσεις της ΕΛ.ΑΣ, στο μπλόκο των αγροτών. Και αυτή τη δικογραφία, ο εισαγγελέας, όταν τη διάβασε, αποφάσισε ότι θα τη στείλει στη Βουλή για να κάνουμε συζήτηση….», αν και η κατηγορία είναι προδήλως αβάσιμη, παρατήρησε από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος .

«Εισαγγελείς κακώς προωθούν φακέλους στη Βουλή, ζητώντας άρση ασυλίας, οι οποίοι φάκελοι περιγράφουν προδήλως αβάσιμα αδικήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κατηγορία στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς για παρακώλυση συγκοινωνιών, επειδή παραβρέθηκε σε κινητοποίηση. Έχουμε και δικογραφία για τον κ. Μεταξά, επειδή δήθεν έκλεψε ασπίδα αστυνομικού. Θα τρελαθούμε στο τέλος», διαμαρτυρήθηκε, επισημαίνοντας ότι τείνει να μετατραπεί σε κανονικότητα το ποινικό κυνήγι σε βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων οι οποίοι συμπαραστέκονται σε κινητοποιούμενους πολίτες.

«Ο εισαγγελέας όφειλε να μην έχει στείλει αυτές τις δικογραφίες στο κοινοβούλιο, διότι είναι προφανές ότι έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του συντάγματος που αφορούν την υποχρέωση των πολιτικών να βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών που κινητοποιούνται», επέμεινε ο κ. Τζανακόπουλος.

«Θα ψηφίσουμε να μην αρθεί η ασυλία του κ. Μεταξά, αν και δεν αποδεχόμαστε το ακαταδίωκτο ως λογική που επιτρέπει άνιση μεταχείριση, βουλευτών και πολιτών. Εδώ βαραίνει περισσότερο η εναντίωσή μας σε μια πάγια πρακτική του κράτους της βίας και της καταστολής να θέλει να κατασκευάζει ενόχους», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου.

«Αιτούμαστε την καταψήφιση του αιτήματος της άρσης ασυλίας του κ. Μεταξά, με το ίδιο σκεπτικό που πήραμε αντίστοιχη θέση και στην αίτηση άρσης ασυλίας του προέδρου της Νέας Αριστεράς», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Nα επιστρέψει η λογική και η μνήμη στην αίθουσα της Βουλής στο τι σημαίνει πολιτική δραστηριότητα βουλευτή, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

«Ακούσαμε ότι κάποια αδικήματα και πιθανά αδικήματα εμπίπτουν στην πολιτική δραστηριότητα. Προφανώς. Αυτή είναι η αρμοδιότητα της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί ποιες αιτήσεις άρσης ασυλίας θεωρεί πρέπει να γίνουν δεκτές διότι δεν εμπίπτουν σε αυτό που ονομάζουμε πολιτική δραστηριότητα και ποιες δε εμπίπτουν», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης.

Καυτηρίασε δε το γεγονός ότι ο κ. Τζανακόπουλος, με την παρέμβαση του, «ήθελε να δώσουμε εμείς οδηγίες στην εισαγγελική αρχή πότε κρίνει και πότε δεν κρίνει πότε μια υπόθεση είναι προδήλως αβάσιμη».

Αυτό είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και μόνο της δικαιοσύνης, είπε ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε ότι η Βουλή αποφασίσει επί του αν ένα αδίκημα εμπίπτει στη βουλευτική δραστηριότητα ή όχι. «Βέβαια ο κ. Τζανακόπουλος, ενθυμούμενος την υπόθεση Novartis, δυσκολεύεται να καταλάβει τον διαχωρισμό της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας και ως προς τους πολίτες που διαμαρτύρονται, θυμόμαστε τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο κ. Τζανακόπουλος μιλούσε σε διαδηλωτές στην Κατερίνη για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η ηθική σας, κύριοι της Αριστεράς», κατέληξε στην παρέμβασή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

