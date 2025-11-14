Ανταρκτική: Οι θαλάσσιοι ελέφαντες πεθαίνουν από… γρίπη

Η γρίπη των πτηνών έχει αφανίσει σχεδόν τον μισό πληθυσμό των θαλάσσιων ελεφάντων που αναπαράγονται στη Νότια Τζόρτζια του Νοτίου Ατλαντικού, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που προειδοποιεί για «σοβαρές επιπτώσεις» στο μέλλον αυτού του είδους.

Το απομακρυσμένο νησί των Βρετανικών Υπερπόντιων Εδαφών κοντά στην Ανταρκτική φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό θαλάσσιων ελεφάντων του νοτίου ημισφαιρίου στον πλανήτη. Σύμφωνα με τον Guardian, οι ερευνητές εκτιμούν ότι 53.000 θηλυκά έχασαν τη ζωή τους μετά την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών το 2023.

Ο πληθυσμός τους έχει πλέον μειωθεί κατά 47%, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές. «Οι αριθμοί τους είναι απογοητευτικοί», λέει στον Guardian, ο Κόνορ Μπάμφορντ, της Βρετανικής Υπηρεσίας Ανταρκτικής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και επικεφαλής της μελέτης, συμπληρώνοντας ότι δεν περίμενε «τέτοιο αποδεκατισμό».

Το 2024, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επιβάτες κρουαζιερόπλοιου ανέφεραν ότι ο τάφος του διάσημου αγγλοϊρλανδού εξερευνητή Ερνεστ Σάκλετον ήταν απρόσιτος, καθώς τα πτώματα των νεκρών θαλάσσιων ελεφάντων εμπόδιζαν την προσέγγιση των πλοίων!

Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό οι απώλειες να είναι περισσότερες εξαιτίας του γεγονότος ότι οι θηλυκοί θαλάσσιοι ελέφαντες που νοσούν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα μικρά τους, τα οποία δύσκολα επιβιώνουν μόνα τους. Ο Μπάμφορντ λέει στον Guardian ότι γνώριζε το πολύ υψηλό επίπεδο θνησιμότητας των ζώων, αλλά μόνο έπειτα από σύγκριση «ανάμεσα στο πριν και το μετά» είδε πόσο εκτεταμένο ήταν. «Μακροπρόθεσμα, αυτό θα έχει δραματικό αντίκτυπο στον πληθυσμό τους», εξηγεί.

Η νήσος του Νότιου Ατλαντικού φιλοξενεί το 54% του παγκόσμιου αναπαραγωγικού πληθυσμού των θαλάσσιων ελεφάντων. Η ομάδα των ερευνητών ανέλυσε αεροφωτογραφίες από τρεις παραλίες για να συγκρίνει τον πληθυσμό τους από το 2022 μέχρι το 2024, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology.

Ο Μπάμφορντ λέει ότι πλοίο της ομάδας του βρίσκεται στα νερά της περιοχής και επιβεβαιώνει ότι ο πληθυσμός των θαλάσσιων ελεφάντων είναι αποδεκατισμένος – γεγονός που υποδηλώνει ότι η νόσος εξακολουθεί να θερίζει, χωρίς προοπτική να σταματήσει η εξάπλωσή της.

Ερευνες δείχνουν, εξάλλου, ότι η γρίπη των πτηνών συνεχίζει να εξαπλώνεται σε διάφορα είδη της Ανταρκτικής. «Η φαινομενική απώλεια σχεδόν του μισού πληθυσμού των αναπαραγωγικών θηλυκών έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στη μελλοντική σταθερότητα του πληθυσμού των θαλάσσιων ελεφάντων της περιοχής», αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη, συμπληρώνοντας την «επείγουσα ανάγκη για διαρκή και εντατική παρακολούθηση».

Το τρέχον, εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε αρχικά στην Ευρώπη, προτού εξαπλωθεί σε όλη την αμερικανική ήπειρο. Κατέφθασε στη Νότια Τζόρτζια το 2023, αλλά χρειάστηκε χρόνος για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος του, καθώς τα νησιά του Νότιου Ατλαντικού είναι πολύ απομακρυσμένα.

Οι ειδικοί σημειώνουν στον Guardian ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν τις πλήρεις επιπτώσεις της γρίπης σε άλλα είδη θηλαστικών και πτηνών της Ανταρκτικής. Ο συγκεκριμένος ιός έχει ήδη καταστροφικές επιπτώσεις σε πολλά οικοσυστήματα όλου του πλανήτη – από τις αποικίες θαλάσσιων πουλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τους θαλάσσιους λέοντες της Νότιας Αμερικής.

