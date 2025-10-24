Ανοιχτό το θέμα της αποστολής Τόμαχοκ στο Κίεβο – τι συζήτησε ο Ρούτε με τον Τραμπ

Η συζήτηση για το μέλλον της βοήθειας προς την Ουκρανία μπαίνει σε κρίσιμη καμπή. Επειτα από σχεδόν τρία χρόνια πολέμου, το Κίεβο αναζητά νέα μέσα για να συνεχίσει την άμυνά του και οι σύμμαχοι καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανή μεταφορά αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο εξελίσσεται σε κομβικό θέμα στις συζητήσεις του ΝΑΤΟ και της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το ενδεχόμενο παράδοσης των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Οπως τόνισε, το θέμα εξετάζεται ακόμα στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως «επαφίεται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν» αν θα προχωρήσουν στη διάθεση του συγκεκριμένου προηγμένου οπλικού συστήματος.

Ο Ρούτε υπογράμμισε ότι κάθε χώρα της Συμμαχίας αποφασίζει αυτόνομα το είδος της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει στο Κίεβο, σημειώνοντας ωστόσο πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά και «θα συνεχίσουν να το κάνουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέδειξε ξανά την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής όπλων και αμυντικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου το 60% των οπλικών συστημάτων της χώρας παράγονται πλέον στην Ουκρανία, όμως τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα και οι πύραυλοι εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη δυτική υποστήριξη.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και το ζήτημα της χρηματοδότησης του πολέμου, ειδικά μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι το σχέδιο «Δανείου Αποζημιώσεων» υπέρ της Ουκρανίας μπορεί να συμφωνηθεί έως τα Χριστούγεννα, ώστε η «Συμμαχία των Προθύμων» να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη στήριξη του Κιέβου.

Την ανάγκη για άμεση πρόοδο επεσήμανε και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καλώντας σε «ταχεία δράση» για την αξιοποίηση των ρωσικών κεφαλαίων: «Το Κίεβο χρειάζεται σταθερότητα και εγγυήσεις, όχι αναμονή», δήλωσε.

Καθώς ο χρόνος και η φθορά του πολέμου πιέζουν την Ουκρανία, οι επόμενοι μήνες φαίνεται πως θα είναι καθοριστικοί: από την απόφαση για τους Τόμαχοκ , έως το μέλλον της δυτικής χρηματοδότησης, όλα δείχνουν πως η γεωπολιτική σκακιέρα της Ευρώπης αλλάζει ξανά και τα περιθώρια λάθους στενεύουν.

