Ανοικτή τώρα η Μόσχα για απευθείας συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Μία παραδοχή, αυτή για το πλήγμα που έχει δεχθεί η ρωσική οικονομία από τις κυρώσεις της Δύσης, μία αναθεώρηση, αυτή για τον ισχυρισμό περί ουκρανικών fake news στον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, που τώρα διερευνάται, και μία αχτίδα φωτός σε διπλωματικό επίπεδο για τη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, με το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιείχαν οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, την Πέμπτη.

«Το Κίεβο ζητεί συνεχώς απευθείας συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, τώρα το θέμα αυτό συζητείται από τους υπουργούς Εξωτερικών», δήλωσε ο Πεσκόφ, αναφερόμενος στη συνάντηση του ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, με τον ουκρανό ομόλογό του, Ντιμίτρο Κουλέμπα, στην Αττάλεια, παρουσία του τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οσον αφορά τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, τον οποίο η Μόσχα έσπευσε να εντάξει στην κατηγορία των fake news της ουκρανικής πλευράς, ο Πεσκόφ είπε τώρα ότι θα διενεργηθεί ειδική έρευνα και ότι θα ζητηθούν εξηγήσεις και πληροφορίες από τον ρωσικό στρατό (σ.σ. σε μία αισθητά διαφορετική τοποθέτηση σε σχέση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Ρώσων για το χτύπημα που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.)

Είχε προηγηθεί ο ισχυρισμός του Ντμίτρι Πολιάνσκι, πρώτου αναπληρωτή μόνιμου εκπροσώπου της Ρωσίας στον ΟΗΕ, ότι το νοσοκομείο είχε μετατραπεί σε στρατιωτική θέση των Ουκρανών και ότι η Μόσχα είχε προειδοποιήσει από τις 7 Μαρτίου ότι θα έπληττε τον συγκεκριμένο στόχο.

Ο Πεσκόφ παραδέχθηκε, τέλος, για πρώτη φορά, ότι «ρωσική οικονομία έχει υποστεί ένα σοκ από τις κυρώσεις» των Δυτικών που κλιμακώνονται μέρα με την ημέρα.

«Η οικονομία μας δέχεται τώρα την επίδραση ενός σοκ και υπάρχουν αρνητικές συνέπειες, θα ελαχιστοποιηθούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Είναι απολύτως πρωτοφανές. Ο οικονομικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει εναντίον της χώρας μας δεν έχει προηγούμενο. Αρα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί οτιδήποτε», πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters.

Στην Αττάλεια, αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης με τον ουκρανό ομόλογό του, ο Σεργκέι Λαβρόφ, υποστήριξε η Ρωσία θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιβολή των κυρώσεων.

Russian foreign minister Sergei Lavrov says 'Russia will deal with its economic problems' and claims that they will come out of this "crisis with a completely healthy conscious".https://t.co/X3flQUBL0r

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MiLRr9yRT8

— Sky News (@SkyNews) March 10, 2022