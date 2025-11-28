Ανοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Αρεως – Φωταγώγηση του δέντρου από τον Χαρδαλιά

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Aρεως άνοιξε επίσημα τις πύλες του το βράδυ της Παρασκευής (28/11), σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.

Ο χώρος, πλήρως μεταμορφωμένος σε ένα φωτεινό, γιορτινό σκηνικό, υπόσχεται καθημερινές εκδηλώσεις, συναυλίες και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Το Χωριό θα παραμείνει ανοικτό έως τις 7 Ιανουαρίου 2026, λειτουργώντας καθημερινά από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 το πρωί.

Η εορταστική σκηνή φιλοξενεί μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, με τον Θοδωρή Φέρρη και τον Onemanshow να ανοίγουν το πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Η αλλαγή του χρόνου θα γιορταστεί με ένα μεγάλο πάρτι, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Ελένη Φουρέιρα, ο Zaf και ο DJ Bobito.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ρένα Μόρφη, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Πάνος Μουζουράκης, οι Locomondo και οι Gadjo Dilo.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί μουσικά αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Σπανός, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Μάριος Τόκας και ο Μίμης Πλέσσας.

Στον χώρο λειτουργεί, επίσης, υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καρουζέλ και πλήθος ξύλινων σπιτιών με χειροποίητα αντικείμενα και γαστρονομικές προτάσεις.

Κατά την ομιλία του στα εγκαίνια, ο Νίκος Χαρδαλιάς στάθηκε στον ανοιχτό χαρακτήρα των εκδηλώσεων, επισημαίνοντας ότι η γιορτινή ατμόσφαιρα θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες χωρίς κανέναν περιορισμό.

Τόνισε πως στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος συνάντησης, χαράς και ξεγνοιασιάς μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας. «Μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, κάθε μέρα, με ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών, με πολλές όμορφες γιορτές, συναυλίες και happenings για όλες τις ηλικίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στο μήνυμα αλληλεγγύης που φέρνουν οι γιορτές, καλώντας τους πολίτες να δουν τον διπλανό τους και να προσφέρουν όπου υπάρχει ανάγκη.

Συγκινημένος, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του, μίλησε για την αξία της ανθρώπινης επαφής αυτές τις ημέρες: «Ας υποδεχθούμε τις γιορτές με ένα μοναδικό αίσθημα αλληλεγγύης… με τη σκέψη σε όλους αυτούς που αγαπάμε, είτε είναι κοντά μας είτε λείπουν μακριά μας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων ενώνει, ευχόμενος σε όλους χρόνια πολλά και μια φωτεινή αρχή για την εορταστική περίοδο.

