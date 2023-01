Ανοιξαν ουρανοί και γη στην Καλιφόρνια: Τουλάχιστον 17 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Πλημμύρες, κατολισθήσεις, μεγάλες καταστροφές και τουλάχιστον 17 νεκροί είναι ο απολογισμός των σφοδρών καταιγίδων που πλήττουν τις δύο τελευταίες εβδομάδες την Καλιφόρνια.

Περίπου 22 εκατ. κάτοικοι απειλούνται από τις πλημμύρες που έχουν σαρώσει την πολιτεία κατά μήκος κυρίως της ακτογραμμής της, από το βορρά έως τον νότο.

Μέσα σε λίγες ημέρες, οι νεκροί είναι περισσότεροι από ό,τι τα θύματα από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές των δύο τελευταίων ετών στην πολιτεία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος τόνισε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα.

Οι καταρρακτώδεις βροχές των προηγούμενων δύο ημερών σε εδάφη ήδη κορεσμένα από τις αλλεπάλληλες καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, πλημμύρες, ξερίζωσαν μεγάλο αριθμό δέντρων κι έκοψαν δρόμους στη μέση.

LAFD extricating one of two patients from a 15ft sink hole in Chatsworth. Two vehicles became trapped as the roadway crumbled. #sinkhole pic.twitter.com/jdMhatkpH3

Ο Νιούσομ ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 34.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το χειρότερο από όλα, είναι ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι καταιγίδες θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τις 18 Ιανουαρίου, κάτι που προκαλεί τεράστια ανησυχία για την πιθανότητα ακόμα μεγαλύτερων καταστροφών και απώλεια ζωών.

Το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να φτάσουν το ένα δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

Στο Πάσο Ρόμπλες, μία μικρή κοινότητα ανάμεσα στο Λος Αντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, ένα αγόρι πέντε ετών παρασύρθηκε από τα νερά τη Δευτέρα και η τύχη του εξακολουθεί να αγνοείται, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Ορμητικός χείμαρρος παγίδευσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί μαζί με τη μητέρα του, που σώθηκε χάρη στη βοήθεια γείτονα. Οι αρχές ανέστειλαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Στο Μπέικερσφιλντ, στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, δυο αυτοκινητιστές έχασαν τη ζωή τους όταν δέντρο κατέπεσε και τους χτύπησε.

Παράλληλα, την Τρίτη περίπου 110.000 κατοικίες δεν είχαν ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, έπειτα από μικρή ανάπαυλα που αναμενόταν χθες βράδυ, νέα καταιγίδα αναμένεται να πλήξει σήμερα την Καλιφόρνια, με κατακρημνίσεις ως και 18 εκατοστών κατά τόπους στο βόρειο τμήμα της.

Η Καλιφόρνια υφίσταται «επίθεση» από «ατμοσφαιρικά ποτάμια» χωρίς προηγούμενο από το 2005, ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία.

Ανάμεσα στις πόλεις που εκκενώθηκαν, είναι και το Μοντεσίτο, μια ειδυλιακή παραθαλάσσια κοινότητα στη Σάντα Μπάρμπαρα, όπου ζουν πολλές διασημότητες: η Τζένιφερ Ανιστον, η Οπρα Γουίνφρεϊ, η Ελεν ΝτιΤζένερις, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Κέιτι Πέρι και άλλοι.

Στην περιοχή αναμένονταν έως και 20 εκατοστά βροχής στους γύρω λόφους που ήδη δεν μπορούν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού, μετά τις καταιγίδες των τελευταίων ημερών. Για τον λόγο αυτό και επειδή τα δέντρα στα βουνά που περιβάλλουν την πόλη είχαν καεί πριν από πέντε χρόνια, είναι αυξημένος ο κίνδυνος κατολισθήσεων. Πριν από μια πενταετία, ένα κύμα λάσπης που προκλήθηκε από τις ισχυρές πλημμύρες στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους στην πόλη.

Η αστυνομία είχε στήσει οδοφράγματα για να εμποδίσει τον κόσμο να μπει στην πόλη, όπου πολλοί δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθύμισε ότι τον τελευταίο μήνα το Μοντεσίτο έχει δεχθεί περισσότερη βροχή από τον ετήσιο μέσο όρο.

Τη Δευτέρα, η Ελεν ΝτιΤζένερις ανήρτησε στο Twitter ένα βίντεο που δείχνει έναν χείμαρρο λάσπης. «Είναι τρελό. Αυτό το ρυάκι δίπλα στο σπίτι μας σχεδόν ποτέ δεν έχει νερό», είπε.

Ellen DeGeneres on heavy rain in California: "We need to be nicer to Mother Nature because Mother Nature is not happy with us." pic.twitter.com/2KQelDfYM8

— Daily Wire (@realDailyWire) January 10, 2023