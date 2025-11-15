Ανοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου για τον εορτασμό της 52ης επετείου της εξέγερσης

Σε κλίμα συγκίνησης άνοιξε το Σάββατο, το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, σηματοδοτώντας την έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, με την καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το συγκρότημα της Πατησίων θα παραμένει ανοιχτό Σάββατο και Κυριακή (15-16/11), από τις 09:00 έως τις 20:00

Τη Δευτέρα, ανήμερα της επετείου, οι πύλες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να ξεκινήσει η πορεία που εδώ και δεκαετίες αποτελεί κορυφαία στιγμή του εορτασμού.

Στους χώρους του Πολυτεχνείου έχουν ήδη συγκεντρωθεί φοιτητικοί σύλλογοι για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και συζητήσεις με πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα του ’73, συνδέοντας τη μνήμη με τη γνώση και τον διάλογο.

Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί του Σαββάτου έως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με επίκεντρο τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Τροποποιήσεις καταγράφονται και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News