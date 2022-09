Ανοίγει η αυλαία για το 57ο «Φεστιβάλ Δημήτρια» στη Θεσσαλονίκη

Ανοίγει η αυλαία για το Φεστιβάλ των 57ων Δημητρίων της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο, με την παράσταση «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου» (Qui a tué mon père) και την παρουσία του ίδιου του σκηνοθέτη Τόμας Οστερμάιερ.

Μια παράσταση βασισμένη στην ομότιτλη αυτοβιογραφική νουβέλα του Edouard Louis, σε σκηνοθεσία Thomas Ostermeir, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον συγγραφέα και σε παραγωγή της Schaubuhne Berlin και του Theatre de la Ville του Παρισιού.

Συμπαραγωγή 57ων Δημητρίων με ΚΘΒΕ

Το έργο αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που συνειδητοποιεί ότι ο πατέρας του, ένας βίαιος και απόμακρος άνδρας κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, έγινε «ένας άλλος άνθρωπος μια μέρα». Με το “Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου” (Qui a tué mon père), ένα πορτρέτο αγανάκτησης που συνδυάζει άρρηκτα το θυμό και την τρυφερότητα, ο Εντουάρ Λουί εξερευνά τις προσωπικές αντιφάσεις ενός πληγωμένου άνδρα. Η εμβέλεια του κειμένου ενισχύεται καθώς το ακούμε δια στόματος του ίδιου του συγγραφέα και τον βλέπουμε να χορεύει και να εξιστορεί τις παιδικές του αναμνήσεις – σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Τόμας Οστερμαϊερ.

Σύμφωνα με τα λόγια του Εντουάρ Λουί, «Η δύναμη μιας παράστασης σαν αυτή που σχεδίασε ο Τόμας δεν έχει σκοπό να αποκαλύψει κάτι, αλλά να βρει έναν τρόπο να φέρει αντιμέτωπους τους ανθρώπους με αυτό που ήδη γνωρίζουν, αλλά δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν – τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά».

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα Εντουάρ Λουί

Με τρεις αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, ο 27χρονος Εντουάρ Λουί έχει καθιερωθεί ως μια ουσιαστική φωνή στη σύγχρονη λογοτεχνία που συνδέεται άμεσα με την πραγματικότητα γράφοντας για την κοινωνική τάξη, τη σεξουαλικότητα και τη βία. Τα μυθιστορήματά του έχουν εκδοθεί σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες, γεγονός που τον καθιστά κορυφαίο συγγραφέα της γενιάς του. «Όταν γράφω το «εγώ» σε ένα αυτοβιογραφικό κείμενο, είναι ένα «εγώ» διαποτισμένο από τον κόσμο, από κοινωνικούς μηχανισμούς, από κοινωνικές κατασκευές, από ταυτότητα φύλου, φυλετική ταυτότητα και ταξική ταυτότητα, διαποτίζεται από πολλά πράγματα που δεν είναι συνειδητά γνωστά στο υποκείμενο «εγώ» που μιλάει».

Λίγα λόγια για το σκηνοθέτη Τόμας Οστερμαϊερ

Ο Τόμας Οστερμαϊερ είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαίους σκηνοθέτες της σύγχρονης θεατρικής σκηνής. Στα 31 του χρόνια, το 1999, ανέλαβε την διεύθυνση της ιστορικής Σαουμπύνε του Βερολίνου. Η καλλιτεχνική του διαδρομή ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τη φοίτηση του στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου και αργότερα, στην Ανώτατη Σχολή Δραματικής Τέχνης Ernst-Busch. Ο Όστερμαϊερ έστρεψε από νωρίς το ενδιαφέρον του προς τη σύγχρονη δραματουργία, καλλιεργώντας, παράλληλα, την έλξη του για τα κλασικά κείμενα, όπου αναζητά σταθερά αναλογίες με τη εποχή μας.

Εργα του έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις και ό ίδιος έχει τιμηθεί για το έργο του. Απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2011, έλαβε το παράσημο του Διοικητή της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών («Commandeur de l’Ordre des Arts etdes Lettres») από το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας το 2015 , παρασημοφορήθηκε από το Τάγμα της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ανακηρύχθηκε επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκέτενμποργκ.

Είναι μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών (Deutsche Akademie derDarstellenden Künste) και της Ακαδημίας Τέχνης (Akademie der Künste) του Βερολίνου

Δεκαεπτά ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, που καλύπτουν όλα τα είδη της τέχνης, συνθέτουν το πρόγραμμα των φετινών 57ων Δημητρίων.

Το πλήρες πρόγραμμα των «Δημητρίων» είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://e-dimitria.gr/

Εισιτήρια παραστάσεων https://www.viva.gr/

«Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου» (Qui a tué mon père)

Σάββατο 1/10, ώρα 21.00 Βασιλικό Θέατρο

Εισιτήρια:

Πλατεία, Θεωρεία, Κανονικό 20,00 €

Πλατεία, Θεωρεία, Φοιτητικό – Άνω των 65 15,00 €

Πλατεία, Θεωρεία, Ομαδικό – Πολύτεκνοι 10,00 €

Πλατεία, Θεωρεία, Άνεργοι – Ατέλειες 5,00 €

Εξώστης, Κανονικό – Φοιτητικό – Άνω των 65 15,00 €

Εξώστης, Ομαδικό – Πολύτεκνοι 10,00 €

Εξώστης, Ανεργοι – Ατέλειες 5,00 €

https://www.viva.gr/tickets/theater/poios-skotose-ton-patera-mou-qui-a-tue-mon-pere/

Με 17 μεγάλες ελληνικές και διεθνείς παραγωγές το 57ο Φεστιβάλ Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Δημητρίων, που ξεκινάει την 1η και ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου, θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη μεταξύ άλλων ο διάσημος και πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Τόμας Οστερμάιερ, ο συγγραφέας Εντουάρτ Λουί, που θεωρείται αυτήν τη στιγμή ένας από τους πιο σημαντικούς νέους συγγραφείς παγκοσμίως, ενώ ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει η θεατρική παραγωγή του επίσης πολυβραβευμένου Άγγλου σκηνοθέτη Peter Brook, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2022, η πρωτότυπη σύμπραξη του ράπερ 12ος Πίθηκος με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης και η συναυλία του, δύο φορές βραβευμένου με Oscar, Alexandre Desplat με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

«Τηρούμε αυτό που είχαμε ανακοινώσει το 2019 με ένα πρόγραμμα συνοπτικό και ουσιαστικό, μέσα σε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα, με εκδηλώσεις ουσιαστικές σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και της τέχνης», ανέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη χαρακτήρισε το Φεστιβάλ των Δημητρίων «δημιουργικό, πολυσυλλεκτικό, καινοτόμο, ανοικτό και πλούσιο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ζέρβας στη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, στο πλαίσιο της οποίας θα φιλοξενηθούν στην πόλη δύο μεγάλες ξένες παραγωγές. «Οι συνεργασίες αποδίδουν καρπούς και μόνον έτσι καταφέρνουμε να φιλοξενήσουμε στην πόλη μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας θεατρικής σκηνής και όχι μόνο», ανέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Για μια «ουσιαστική σύμπραξη» μίλησε η πρόεδρος του ΚΘΒΕ Γιάννα Καρύμπαλη – Τσίπτσιου, ενώ στη σημασία των συνεργειών αναφέρθηκε κι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Αστέρης Πελτέκης. «Το μέλλον στο πρακτικό κομμάτι του πολιτισμού είναι η συνεργασία με άλλους φορείς», παρατήρησε κι ο συντονιστής της επιτροπής καλλιτεχνικών συμβούλων των 57ων Δημητρίων Άκης Σακελλαρίου.

Το Φεστιβάλ των Δημητρίων συνεργάζεται ακόμη με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με το ΜοΜus, με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, με το Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής του ΑΠΘ, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης αλλά και με το Thessaloniki Short Film Festival, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Στα highlights της φετινής 57ης διοργάνωσης περιλαμβάνονται οι παραστάσεις

-Peter Brook «The Tempest project»

Μια θεατρική παραγωγή της ομάδας του πολυβραβευμένου Άγγλου σκηνοθέτη Peter Brook που έφυγε από την ζωή τον Ιούλιο του 2022 σε σκηνοθεσία Marie Helene Estienne.

Συμπαραγωγή 57ων Δημητρίων με ΚΘΒΕ

• ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΡΑΝΗΣ GHAZEL

Ο Ghazel γεννήθηκε στην Τεχεράνη του Ιράν το 1966. Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς μπιενάλε. Τα έργα της βρίσκονται σε πολλές δημόσιες συλλογές, όπως το Musée National d’ Art Modern, το Centre Pompidou (Παρίσι), το MUMOK Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (Βιέννη) και το Cité nationale de l’histoire de l’immigration (Παρίσι).

• ΧΑΛΕΠΑΣ σε σκηνοθεσία: Αργυρώ Χιώτη και Λιμπρέτο: The Boy

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ο «Χαλεπάς» της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, σε σκηνοθεσία Αργυρώς Χιώτη έρχεται για δυο παραστάσεις στις 6 και στις 7 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο του 57ου Φεστιβάλ Δημητρίων.

Ο Γιανούλης Χαλεπάς, η ασκητική μορφή της ελληνικής γλυπτικής που κάποιοι τον αποκάλεσαν «Ροντέν της Ελλάδας» και κάποιοι άλλοι «άγιο, τρελό και καταραμένο καλλιτέχνη», συναντά το σκηνοθετικό βλέμμα της Αργυρώς Χιώτη και τη γραφή του The Boy. «Ίσως τελικά να είχες δίκιο και να ήταν καλύτερο να μην είχα ονειρευτεί το άγαλμα που θα έσωζε τον κόσμο». Μια βουτιά στα άδυτα μιας καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας. Μια σύγχρονη μουσική τραγωδία που μας οδηγεί στον δρόμο του γλύπτη, ανάμεσα στη σιωπή και το παράλογο, στην αδράνεια και τη δημιουργία. Οι ζωές και οι θάνατοι του Γιανούλη Χαλεπά σε ένα ονειρικό αφήγημα.

Η παρουσίαση στο Φεστιβάλ Δημήτρια πραγματοποιείται με τη συνεργασία και υποστήριξη της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

Στην παράσταση θα προβάλλονται υπέρτιτλοι στα Αγγλικά

• Redbull Symphonic: Ο 12ος Πίθηκος συμπράττει με Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο πρωτοπόρους καλλιτέχνες του ελληνικού hip-hop, ο 12ος Πίθηκος είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες ράπερ, ένας εκφραστής των ανησυχιών μιας γενιάς που δυσκολεύεται να δει το μέλλον της.

Η Σ.Ο.Δ.Θ. σε Μουσική Διεύθυνση Μιχάλη Τραχαλιού, ενώνει του ήχους της με τη χιπ-χοπ κουλτούρα παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μια διαφορετική και πρωτότυπη συμφωνική απόδοση των τραγουδιών του Έλληνα ράπερ.

Και μπορεί κανείς να αναρωτιέται πως γίνεται να συνδυαστούν αυτοί οι δύο κόσμοι; Πως γίνεται να ερμηνεύσει κανείς ραπ τραγούδια με ήχους συμφωνικής μουσικής;

«Το ραπ από την φύση του είναι δομημένο έτσι ώστε να μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα είδη μουσικής», απαντά με απόλυτη σιγουριά ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Με την υποστήριξη της Red Bull. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

• Συναυλία Alexandre Desplat – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Alexandre Desplat θα διευθύνει την Κ.Ο.Θ. σε ένα πρόγραμμα με τα πιο αγαπημένα του κομμάτια μεταφέροντας στο κοινό τη μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής.

Δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ για τα soundtracks των ταινιών «Shape of Water» και «The Grand Budapest Hotel» και δέκα φορές υποψήφιος για Όσκαρ, έχει ήδη κερδίσει Χρυσές Σφαίρες, βραβεία Grammy, Baftas, Cesar και πολλές άλλες διακρίσεις. Είναι ένας από τους πιο λαμπρούς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής της γενιάς του με πολλά και αγαπημένα soundtracks στο ενεργητικό του: «The Queen» του Stephen Frears, «The Ghost Writer» του Roman Polanski, «The King’s Speech» του Tom Hooper, «The Curious Case of Benjamin Button» του David Fincher, «Harry Potter and the Deathly Hallows» του David Yates, « Ides of March» του George Clooney κ.α.

Συμπαραγωγή των 57ων Δημητρίων με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

