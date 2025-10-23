Ανοδος των τιμών του πετρελαίου στον απόηχο των κυρώσεων στη Ρωσία

Το κύμα αμερικανικών κυρώσεων κατά των ρωσικών ενεργειακών κολοσσών Rosneft και Lukoil προκαλεί έντονες αναταράξεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον -σε συντονισμό με το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες- επανέφερε την ανησυχία για την επάρκεια προσφοράς και ώθησε το αργό σε άνοδο άνω του 5%, εν μέσω φόβων για αναδιάταξη των εμπορικών ροών ενέργειας από την Ασία ως την Ευρώπη.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού μπρεντ σημείωσαν άνοδο 3,39 δολαρίων, ή 5,4%, στα 65,98 δολάρια το βαρέλι στις 13:18 ώρα Ελλάδας, ενώ τα futures του αμερικανικού αργού (WTI) σημείωσαν άνοδο 3,31 δολαρίων, ή 5,7%, στα 61,81 δολάρια.

Οι αμερικανικές κυρώσεις σημαίνουν ότι διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία, βασικοί αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου, θα χρειαστεί να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές για να αποφύγουν τον αποκλεισμό από το τραπεζικό σύστημα της Δύσης, σύμφωνα με τον Ολε Χάνσεν, αναλυτή της Saxo Bank, έγραψε το Reuters.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα, ενώ κάλεσαν τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία.

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αμέσως μετά την ανακοίνωση αμερικανικών κυρώσεων, τα futures πετρελαίου κατέγραψαν αύξηση άνω των 2 δολαρίων το βαρέλι, βρίσκοντας στήριξη στην απρόσμενη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσει η Ινδία και το εάν η Ρωσία θα βρει εναλλακτικούς αγοραστές, δήλωσε ο Τζοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής της UBS, στο Reuters.

Η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι εταιρίες διύλισης της χώρας πιθανόν να μειώσουν σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου λόγω των νέων κυρώσεων, δήλωσαν πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η Reliance Industries, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού στην Ινδία, σχεδιάζει να μειώσει ή να παύσει εντελώς τέτοιες εισαγωγές, σύμφωνα με τις δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ωστόσο, συνεχίζει να υπάρχει σκεπτικισμός στην αγορά για το εάν οι αμερικανικές κυρώσεις θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή στην προσφορά και τη ζήτηση.

