Ανεβαίνουν οι τόνοι από την κυβέρνηση: Κομματικά εγκάθετοι αγρότες πυρπολούν τον διάλογο

Ωρα plan B σήμανε σε δηλώσεις του το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καθώς η ανοχή και η υπομονή της κυβέρνησης έναντι της στάσης συγκεκριμένων (ποδηγετούμενων κομματικά, όπως καταγγέλλει) αγροτροσυνδικαλιστών δείχνει να εξαντλείται.

«Εχουμε εξαντλήσει, ίσως και στη νιοστή, τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι Αρχές. Είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

Ο κ. Μαρινάκης εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας, ιδιαίτερα οξύς έναντι των λεγόμενων «σκληρών» στα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδιτσας και των Μαλγάρων, κάνοντας λόγο για «κομματικά εγκάθετους» αγρότες που με το «έτσι θέλω», πυρπολούν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

«Είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι οι οποίοι είναι αυτοί που πυρπολούν, αυτοί που δεν έρχονται στον διάλογο για μία ακόμα φορά», παρατήρησε.

«Στο τέλος της ημέρας αυτός ο οποίος δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται ότι δεν έχει πάρα πολλά επιχειρήματα», έκρινε, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου:

«Στέλνω ένα μήνυμα ακόμα και τώρα σε αυτή τη μειοψηφία -τη συνδικαλιστική, είναι σίγουρα και το ΚΚΕ-, ότι το 2026 δεν είναι ούτε 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των θρυλικών γενικών συνελεύσεων. Ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News