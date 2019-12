Ανέλπιστη πρωτιά έπειτα από 25 χρόνια για το «All I want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ

Μπορεί να άργησε 25 χρόνια, αλλά η δικαίωση με τη μορφή της πρωτιάς στα τσαρτ στις ΗΠΑ, ήλθε για το «All I want for Christmas is you» της Μάραϊα Κάρεϊ.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε την 1η Νοεμβρίου 1994 ως ένα από τα κομμάτια του δίσκου Noël Christmas. Δεν υπήρξε τότε μεμονωμένη κυκλοφορία, οπότε δεν μπορούσε να βρει τη θέση του στους πίνακες με τις επιτυχίες, παρά το ότι ακούστηκε και ακούγεται πολύ αυτές τις ημέρες.

Σχεδόν 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το 2003, κυκλοφόρησε και στο σάουντρακ της ταινίας «Love actually», μίας από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες με θέμα τα Χριστούγεννα.

Χθες Δευτέρα, όπως γράφει ο Monde, η επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ έφτασε στην τρίτη θέση του παγκόσμιου τσαρτ όπως το καθορίζει το Spotify και στην πρώτη θέση στις ΗΠΑ.

Βοήθησε κάπως και ένα νέο βίντεο με πλάνα που είχαν μείνει έξω από το κλιπ που συνόδευε το αρχικό. Η εορταστική περίοδος (πότε άλλοτε θα ακουστεί εξάλλου;), η περιοδεία της Κάρεϊ στις ΗΠΑ και η έξυπνη προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα έκαναν το θαύμα τους, φέρνοντας το τραγούδι στην κορυφή.

Η επιτυχία ανήκει και στην Μαράια Κάρεϊ που πανηγύρισε το πρώτο νούμερο ένα μετά από περισσότερα από 11 χρόνια.

Είναι μάλιστα μόλις το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που κατακτά την πρωτιά από το 1958.

Αν σας βγαίνει αυθόρμητα το ερώτημα, πού είναι το «Last Christmas», η απάντηση είναι ότι ήταν μόλις δεύτερο στη Βρετανία και 25ο στη Βρετανία.