Ανδρουλάκης για τα Βορίζια: Ζώνες ανομίας υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας…

«Ο περήφανος κρητικός λαός και πληγώνεται και προβληματίζεται από τα τελευταία γεγονότα»: αυτό το μήνυμα θέλησε να εκπέμψει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του, το μεσημέρι της Δευτέρας (10.11), στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο ίδιος στο Ηράκλειο, μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Ο κ. Ανδρουλάκης πήρε μια σωστή πρωτοβουλία, συγκαλώντας τη σύσκεψη με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Γεννημένος στο Ηράκλειο, όμως, και αντλώντας προσωπικά πολιτική ισχύ από την Κρήτη, δεν απέφυγε τον πειρασμό να υποστηρίξει ότι ζώνες ανομίας υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας που πρέπει να αντιμετωπιστούν «ολιστικά και όχι με όρους ριάλιτι σόου», όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρέθεσε μάλιστα στοιχεία για τις ανθρωποκτονίες που δείχνουν, όπως σημείωσε, ότι στην Κρήτη δεν καταγράφονται αυξημένα ποσοστά.

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη και να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Απέτυχαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας», τόνισε στρέφοντας τα βέλη του κατά της κυβέρνησης και πρόσθεσε: «Για εμάς σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας. Ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού, χωρίς εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στους φορείς, εξήγησε ότι σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου οι κάτοικοι έμειναν χωρίς επαρκή αστυνόμευση και υπήρξε αποσάρθρωση νευραλγικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία κατέφυγε στην πεπατημένη, που είναι η αυστηροποίηση των ποινών.

«Εδώ και μήνες, για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες για την οργάνωση και υλοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που σήμερα πληρώνει ακριβά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι –με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας– αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελλίζουν αοριστίες είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, όπου τους πρώτους 10 μήνες του 2025 είχαμε 64 περιπτώσεις πυροβολισμών σε δημοτικά σχολεία και κολέγια, με 26 νεκρούς και 100 τραυματίες», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν αποδοκιμάστηκαν οι απόψεις περί οπλοκατοχής του υπουργού Υγείας, Αδώνιδος Γεωργιάδη, είπε πως αυτό σημαίνει ότι «ο πρωθυπουργός σκηνοθετημένα κλείνει το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή».

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε: «Μη συγχέουν την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Ο κρητικός λαός έχει στο dna του τούς αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Πολέμησαν τους Γερμανούς και τη χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία, αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος υμνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωταγωνιστών της δικτατορίας».

Πάντως, όπως εξήγησε, με επίκεντρο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ήδη υπάρχουν ποινές για οπλοκατοχή και οπλοχρησία σε βαθμό κακουργήματος, ενώ διευκρίνισε ότι «για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση, και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει παταγωδώς». Σημείωσε, δε, ότι την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και κενά, φέρνοντας ως παραδείγματα ότι δεν έχει προχωρήσει η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσσαράς, το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού είναι υποστελεχωμένο, ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος, πάρα τις εκκλήσεις από τις Ενώσεις Αστυνομικών.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Για να αλλάξει μια κοινωνία, χρειάζεται πρώτα να μετασχηματιστούν οι νοοτροπίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τροφοδοτούν τη βία και την εκδίκηση. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν μπορεί να επιβληθεί μόνο με την ποινή ή την καταστολή. Χρειάζονται βαθύτερες πολιτικές, και έχω χρέος να σας περιγράψω κάποιες από αυτές που προκρίνουμε, άλλωστε φαινόμενα βίας μαθητών και νέων καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και εξήγησε:

Εκπαίδευση

1. Υποχρεωτική ετήσια ενότητα σε Γυμνάσιο-Λύκειο «Μαθαίνω να λύνω συγκρούσεις» στα πρότυπα των Ομίλων Δημιουργικότητας.

2. Ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των Σχολικών Δικτύων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

3. Θεσμοθέτηση βιωματικού κύκλου (4–6 ωρών) για τη διαχείριση συγκρούσεων, τον σεβασμό και την επικοινωνία σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια των περιοχών της χώρας που κρίνεται αναγκαίο.

4. Θεσμική κατοχύρωση προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης σε κάθε σχολική μονάδα. Είναι στρατηγική επένδυση στη δημοκρατική και ειρηνική κουλτούρα των νέων και των κοινοτήτων τους.

5. Μουσειακή Εκπαίδευση: Δημιουργία μαθητικών εκθέσεων για την ιστορία του χωριού.

6. Σεμινάρια Γονέων για τα σύγχρονα προβλήματα των παιδιών.

7. Δικτύωση με το Πανεπιστήμιο – Σύνδεση σχολείων συγκεκριμένων περιοχών με το Πανεπιστήμιο. Η σύνδεση αυτή κατά το παράδειγμα της σύνδεσης πειραματικών σχολείων με ΑΕΙ θα επιδιώκει τη συνεργασία της Σχολής με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κ.ά.

8. Μέντορες-πρότυπα από την ίδια την κοινότητα που μιλούν στα σχολεία.

Αυτοδιοίκηση

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία Περιφέρειας ή Δήμου για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή, τη χρήση ουσιών, την παράνομη οδήγηση, την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική υγεία και τον σχολικό εκφοβισμό.

Θα είμαστε, επίσης, δίπλα στις αποφάσεις και της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Κρήτης στηρίζοντας τη δική τους προσπάθεια.

Κοινωνία των Πολιτών

Ενθαρρύνουμε κάθε εθελοντική πρωτοβουλία είτε για την πάταξη της οπλοκατοχής είτε για την πρόληψη οποιαδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς.

Αθλητισμός

Η ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η συντήρηση και η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε χωριά της Κρήτης κρίνεται αναγκαία.

Εκκλησία

Η Εκκλησία, ως θεσμός βαθιά ενσωματωμένος στον κοινωνικό ιστό των κρητικών χωριών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φορέα πρόληψης σε φαινόμενα βίας και αντεκδίκησης.

Συνεργασία Εκκλησίας – σχολείου – πολιτιστικών συλλόγων για τη διοργάνωση κοινών δράσεων.

Εκπαίδευση των ιερέων σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ανάμεσα σε συγκρουόμενες πλευρές.

Υγεία – Ψυχοκοινωνική στήριξη

Κινητές ομάδες ψυχικής υγείας & κοινωνικών λειτουργών στα ορεινά της Κρήτης.

Γραμμή εμπιστοσύνης στην κοινότητα (ανώνυμη), με δυνατότητα γρήγορης διασύνδεσης σε διαμεσολάβηση/Αστυνομία, όταν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης.

Καμπάνια σε τοπικά κανάλια

Δημιουργία τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών spots με πρόσωπα κύρους. Νομίζω ότι η Κρήτη μας έχει σημαντικούς καλλιτέχνες (ηθοποιούς, λυράρηδες) και αθλητές, που μπορούν να συνδράμουν.

Ο ρόλος της γυναίκας

Ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχω επισκεφτεί τα περισσότερα ορεινά σημεία της χώρας. Της Κρήτης, της Ηπείρου, της Θράκης. Ο ρόλος της γυναίκας είναι κρίσιμος. Προτείνουμε:

-Συνεργασία με οργανισμούς όπως το Κέντρο Γυναικείων Μελετών «Διοτίμα» ή τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων για εκπαίδευση, υποστήριξη και δικτύωση.

-Προγράμματα κοινωνικής εκπαίδευσης και μη βίας στα σχολεία και στα ΚΔΑΠ, με συμμετοχή μητέρων και τοπικών συλλόγων. Δικτύωση με τις εκπαιδευτικούς της περιοχής.

-Εργαστήρια για γυναίκες στην ύπαιθρο, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν ρόλο σε τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στην τοποθέτησή του ανέφερε: «Χρειάζεται, πέρα από κόμματα και αντιθέσεις, να μπορούμε να ενώσουμε την κοινωνία σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζει Κρήτη. Η Περιφέρεια Κρήτης ήδη επεξεργάζεται πρόταση στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάνω σε συγκεκριμένες δράσεις, σε περιοχές που υπάρχει παραβατικότητα. Θεωρώ ότι με την πίεση όλων μας μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Γιώργος Μουλκιώτης, ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που εκλέγονται στην Κρήτη. Από την πλευρά των φορέων παρευρέθησαν εκπρόσωπος της Εκκλησίας Κρήτης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, οι δήμαρχοι του νησιού, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης, εκπρόσωποι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων και από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.

