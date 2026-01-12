Ανδρουλάκης από Βελβεντό: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει τη Mercosur

Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συμφωνία Mercosur, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βελβεντό Κοζάνης, όπου επισκέψθηκε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ΑΣΕΠΟΠ και «Δήμητρα», ολοκληρώνοντας την τετραήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία.

Στις δηλώσεις του στον συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ, ο κ. Ανδρουλάκης υποσχέθηκε ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, προτεραιότητα σε όλη την περιφέρεια θα έχει η ανάπτυξη ενός υγιούς συνεταιριστικού κινήματος, που θα στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – οι ίδιοι οι αγρότες και όχι η εγχώρια ολιγαρχία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για όραμα διασύνδεσης της εθνικής παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα και κλείνοντας ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur, αφού όπως επέμεινε, οι επιπτώσεις της συμφωνίας θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «διότι, ήδη, στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχει στηρίξει χωρίς να δικαιολογήσει τον λόγο ή ποιο όφελος εν τέλει θα έχει η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην κτηνοτροφία, και στη γεωργική ανάπτυξη».

Επίθεση στην κυβέρνηση για το «ναι» στη συμφωνία Mercosur εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αποκαλώντας μάλιστα τον Πρωθυπουργό «νεκροθάφτη του πρωτογενούς τομέα» και καλώντας τους αγρότες αντι να πάνε στο Μαξίμου, να επιμείνουν και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. «Εμείς δεν είμαστε πειθήνια όργανα – στρατιωτάκια όπως είναι η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ό,τι είναι αντίθετο προς το εθνικό συμφέρον, η Ελληνική Λύση -σε οποιαδήποτε Ευρωομάδα και να ανήκει- το καταψηφίζει», δηλώνει το κόμμα του κ. Βελόπουλου, εξαπολύοντας «πυρά» και κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, για το θεμα της συμφωνίας Μercosur.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News