Αναχώρησε από την Ελλάδα για το Βερολίνο ο Χαφτάρ

Δρακόντεια ήταν και κατά την αναχώρηση τα μέτρα ασφαλείας για τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος από το βράδυ της Πέμπτης βρισκόταν στην Αθήνα για επαφές με την κυβέρνηση.

Ο λίβυος ηγέτης έφυγε από την Αθήνα λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου.

Γύρω από το ξενοδοχείο, στο κέντρο της Αθήνας, τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά με πάνοπλους αστυνομικούς και πολυμελή συνοδεία.

Ο Χαφτάρ αναχώρησε με ιδιωτικό αεροσκάφος για το Βερολίνο, όπως φαίνεται στα δεδομένα από τις εφαρμογές παρακολούθησης πτήσεων.

Libyan Airlines Airbus A320 (5A-LAP) from Tripoli landed in #Berlin with Mr Serraj, GNA leader, aboard#Libya #BerlinConference pic.twitter.com/nseXtbvLG1

— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) January 18, 2020