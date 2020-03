Αναβάλλεται το Αρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι λόγω κορονοϊού και Μαρινάκη

Στην αναβολή του αγώνα της Τετάρτης μεταξύ Αρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι λόγω κορονοϊού προχώρησε η Premier League. Οι Λονδρέζοι είχαν βρεθεί το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό (εδώ) του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος ως γνωστόν προσεβλήθη από τον Covid-19 (εδώ) – αυτή η εξέλιξη οδήγησε την αγγλική λίγκα να ματαιώσει το παιχνίδι των «Κανονιέρηδων».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αφεντικού του Ολυμπιακού, οι ιθύνοντες της Αρσεναλ έθεσαν αυτομάτως σε καραντίνα όσα στελέχη της ομάδας βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με τον κ. Μαρινάκη, για λόγους προστασίας.

Η Αρσεναλ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση με την οποία αναφέρει τους λόγους που ο αγώνας με την Σίτι θα αναβληθεί.

Συγκεκριμένα οι επονομαζόμενοι «Κανονιέρηδες» ανέφεραν:

«Οι παίκτες θα παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να λήξει η περίοδος των 14 ημερών. Τέσσερα στελέχη της Αρσεναλ, που καθόταν κοντά στον κ. Μαρινάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι 14 μέρες. Καταλαβαίνουμε πλήρως πόσο απογοητευτικό είναι αυτό για τους μας,φιλάθλους μας ιδίως εκείνους που ταξίδευαν στο Μάντσεστερ για τον αποψινό αγώνα. Ως έξτρα προληπτικό μέτρο, παρότι δεν πιστεύουμε ότι υπήρξε καμία επαφή με τους καλεσμένους της Αρσεναλ ή τα μέλη της διοίκησης, επικοινωνούμε μαζί τους για να τους δώσουμε τις απαραίτητες συμβουλές και οδηγίες, αν υπήρξε κάποια επαφή. Ολοι μας στην Αρσεναλ, ευχόμαστε στον κ. Μαρινάκη γρήγορη ανάρρωση και περιμένουν τους ποδοσφαιριστές μας και το τεχνικό επιτελείο να επιστρέψουν την Παρασκευή στην προετοιμασία για τον αγώνα με την Μπράιτον».

