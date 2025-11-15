Ανατροπή λεωφορείου έξω από τον Ριζόμυλο του Βόλου: 13 ελαφρά τραυματίες

Λεωφορείο με περίπου 30 επιβάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στην παλαιά Εθνική Οδό, λίγο πριν τον Ριζόμυλο του Βόλου, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, 13 γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου για προληπτικές εξετάσεις. Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια της εκτροπής.

Το τουριστικό λεωφορείο μετέφερε προσκυνητές που είχαν ξεκινήσει από τη Λάρισα με προορισμό μοναστήρι στα Κανάλια Μαγνησίας.

Οι ίδιοι οι επιβάτες ήταν εκείνοι που κάλεσαν άμεσα την Άμεση Δράση μέσω του 112, ενημερώνοντας για το ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια στους εγκλωβισμένους και τραυματισμένους.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το σημείο παραμένει υπό εποπτεία μέχρι την πλήρη απομάκρυνση του οχήματος.

Πρόκειται για το δεύτερο ατύχημα με λεωφορείο το Σάββατο, καθώς τα ξημερώματα τουριστικό, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε μπάρες στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στην Υλίκη