Αναρτήσεις υπέρ της ΝΔ «έκαψαν» τον νέο διευθυντή του Ανδρουλάκη, Γιώργο Παπαβασιλείου

Σε νέο επικοινωνιακό και πολιτικό αναβρασμό εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, μόλις μια ημέρα μετά τον ορισμό του Γιώργου Παπαβασιλείου στη θέση του διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι αποκαλύψεις για παλαιότερες δημόσιες αναρτήσεις του, που περιείχαν επαινετικά σχόλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Δένδια και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, προκάλεσαν έντονη αναστάτωση στη Χαριλάου Τρικούπη και οδήγησαν στην άμεση παραίτησή του.

Ο κ. Παπαβασιλείου, μηχανικός με πολυετή διαδρομή σε επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς, έχει υπηρετήσει στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 χρόνια, διετέλεσε αντιπρόεδρός του, ενώ για τρεις θητείες εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του Ταμείου Σύνταξης Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ). Στο παρελθόν είχε θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας.

Στην ανακοίνωσή του με την οποία γνωστοποίησε την αποχώρησή του, ο κ. Παπαβασιλείου υποστήριξε πως τα δύο παλαιότερα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα δεν αντανακλούν συνολική στήριξη προς τη σημερινή κυβέρνηση, τονίζοντας ότι από το 1974 παραμένει σταθερά στο πλευρό του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κατηγόρησε «κάποιους κύκλους» ότι επιχειρούν να μετατρέψουν την παραπολιτική σε πολιτική αντιπαράθεση, ενώ εξαπέλυσε σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι «θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών».

Κατέληξε ότι παραιτείται «ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ», δηλώνοντας έτοιμος να συνεχίσει να συνεισφέρει «από όποια θέση» του ζητηθεί.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει σαφή πολιτική ταυτότητα και ενίσχυση της αντιπολιτευτικής της δυναμικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αναζητά τώρα τρόπο να κλείσει γρήγορα τη νέα εστία κρίσης που άνοιξε απρόσμενα μέσα σε 24 ώρες.

Ακολουθούν κάποιες από τις παλαιότερες αναρτήσεις του Γιώργου Παπαβασιλείου

