Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο ομογενούς στη Γερμανία

Φως για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός ομογενούς στη Γερμανία ζητούν ελληνικές διπλωματικές πηγές, σχετικά με την περίπτωση του 25χρονου Γιώργου Ζαντιώτη, ο οποίος πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ ήταν υπό κράτηση.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο και το γενικό προξενείο στο Ντίσελντορφ παρείχαν από την πρώτη στιγμή προξενική συνδρομή στους οικείους του άνδρα. Οι ελληνικές Αρχές στη Γερμανία βρίσκονται επίσης σε επαφή με τις αρμόδιες γερμανικές Αρχές, από τις οποίες αναμένεται να επιτελέσουν το έργο τους.

Το περιστατικό είχε συμβεί στις 2 Νοεμβρίου στο Βούπερταλ, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, αλλά η ανακοίνωση της αστυνομίας έγινε μόλις την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, ανέφερε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία, Γιώργος Παππάς.

Ο Ζαντιώτης βρισκόταν σε ταξί μαζί με την 34χρονη αδερφή του. Μέσα στο όχημα διαπληκτίστηκαν και φέρεται, κατά την αστυνομία, να χειροδίκησε εις βάρος της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Η διαμάχη τους συνεχίστηκε στον δρόμο. Ο οδηγός του ταξί ειδοποίησε την αστυνομία, που έφτασε επιτόπου. Ενώ οι αστυνομικοί κατέγραφαν το συμβάν, ο 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και την έριξε στο έδαφος. Ο δεύτερος αστυνομικός προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, αλλά ο νεαρός πρόβαλε αντίσταση, τραυματίζοντας ελαφρά δύο αστυνομικούς. Κλήθηκαν και άλλοι αστυνομικοί και τελικά ο 25χρονος συνελήφθη και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα.

Ενώ βρισκόταν στο τμήμα, ο Ζαντιώτης υποβλήθηκε σε αιμοληψία για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της λήψης του δείγματος, έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν ο γιατρός του τμήματος και ο γιατρός των πρώτων βοηθειών.

Η ιατροδικαστική εξέταση, ανέφερε η ΕΡΤ, έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από υποκείμενη ασθένεια, σε συνδυασμό με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και απέκλεισε ευθύνη τρίτου ή τη βία ως αιτία θανάτου.

Αποκαλυπτικό όσων συνέβησαν είναι το βίντεο που τράβηξε η αδελφή του Ζαντιώτη. Οι εικόνες στο βίντεο θυμίζουν την περίπτωση του Τζορτζ Φλόιντ που είχε συλληφθεί από αμερικανούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη τον Μάιο του 2020 και πέθανε από ασφυξία ενώ τον πατούσε αστυνομικός.

"The circumstances and the silence of the cops and the state prosecution around the death of Giórgou Zantióti smells really bad." – #Wuppertal police confirm “death in police custody” [#Germany] – Read more: https://t.co/QUyhH8k3Ii #antireport #GiórgouZantióti #ΓιώργουΖαντιώτη pic.twitter.com/738j2AMfrw

