Ανακατατάξεις στα βρετανικά ΜΜΕ: Η Daily Mail εξαγοράζει την Telegraph

Ο όμιλος DMGT, ιδιοκτήτης της Daily Mail, κατέθεσε πρόταση ύψους 500 εκατ. λιρών (650 εκατ. δολάρια) για την εξαγορά της ανταγωνίστριας εφημερίδας The Telegraph, σε μια σύμπραξη που θα δημιουργούσε μία από τις πιο ισχυρές συντηρητικές ομάδες ΜΜΕ στη Βρετανία.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times ο Λόρδος Ρόδερμιρ, ιδιοκτήτης της Daily Mail and General Trust, επιθυμούσε εδώ και καιρό να αγοράσει τον όμιλο Telegraph Media Group, σε μια προσπάθεια να ενώσει δύο από τις κορυφαίες δεξιές εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο όμιλος κατέχει επίσης τις εφημερίδες Metro και i.

Μια συγχώνευση της Daily Mail και της Telegraph θα αναδιάτασσε τις παραδοσιακές ισορροπίες της βρετανικής Fleet Street, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους μιντιακούς ομίλους της χώρας και μια κυρίαρχη φωνή στη δεξιά πολιτική, σε μια περίοδο που το κόμμα Reform κερδίζει έδαφος έναντι της αριστερής κυβέρνησης των Εργατικών.

Κάθε συμφωνία θα αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό και την πολυφωνία στα ΜΜΕ, δεδομένου ότι θα συγκέντρωνε ακόμη περισσότερο την ιδιοκτησία των βρετανικών εθνικών εφημερίδων σε έναν μόνο ιδιοκτήτη. Αν εγκριθεί, η συγχώνευση θα τερματίσει μία από τις πιο παρατεταμένες και δύσκολες διαδικασίες πώλησης μιντιακού ομίλου στην ιστορία της Βρετανίας.

Η συγχώνευση θα εξεταστεί στενά από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, την CMA και την Ofcom, με πιθανούς προβληματισμούς ανταγωνισμού σχετικά με το μερίδιο αγοράς στην κυκλοφορία και τη διαφήμιση. Πηγές κοντά στη συμφωνία υποστήριξαν ότι οι εφημερίδες Metro και i θα μπορούσαν να τεθούν προς πώληση για να αντιμετωπιστούν ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες.

