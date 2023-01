Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Qantas στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Επείγον περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια διεθνούς πτήσης οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην Αθήνα.

Πρόκειται για πτήση της αυστραλέζικης Qantas, στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλήρωμα και επιβάτες παρείχαν σωτήριες πρώτες βοήθειες σε έναν ασθενή «σε κρίσιμη κατάσταση», προτού ενημερωθούν για την εκτροπή της πτήσης.

Εκπρόσωπος της Qantas επιβεβαίωσε ότι η πτήση, από τη Σιγκαπούρη προς το Λονδίνο, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει «απρογραμμάτιστη προσγείωση» στην Αθήνα, αναφέρει το αυστραλιανό μέσο 7ews.

BREAKING NEWS – a Qantas flight bound for London has been forced to make an emergency landing in Athens after a passenger became critically unwell. Crew and fellow passengers provided life-saving treatment as the plane headed off-course. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/Yc2Yp8i7s9

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 3, 2023