Αν ο Πούτιν ήταν γυναίκα…: Η θεωρία του Μπόρις Τζόνσον

Αν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν γυναίκα, δεν θα είχε ξεκινήσει έναν «τρελό, “μάτσο” πόλεμο εισβολής και βίας» στην Ουκρανία. Αυτήν την κάπως σεξιστική θέση διατύπωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, για να στηρίξει το επιχείρημά του ότι «χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας».

Επίσης σημείωσε ότι μολονότι οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών στον κόσμο θέλουν «απεγνωσμένα» να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, «δεν υπάρχει διαθέσιμη συμφωνία».

Μιλώντας μετά την σύνοδο κορυφής της G7 στη Βαυαρία, ο Τζόνσον δήλωσε στο γερμανικό δίκτυο ZDF:

«Αν ο Πούτιν ήταν γυναίκα, κάτι που προφανώς δεν είναι, αλλά αν ήταν, πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα είχε ξεκινήσει έναν τρελό, μάτσο πόλεμο εισβολής και βίας με τον τρόπο που το έκανε».

«Αν θέλετε ένα τέλειο παράδειγμα τοξικής αρρενωπότητας, είναι αυτό που κάνει στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Ο βρετανός πρωθυπουργός έκανε τα σχόλια αυτά επιχειρηματολογώντας υπέρ του ότι «χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας».

💬 "If Putin was a woman… I really don't think he would've embarked on a crazy, macho war of invasion and violence", @BorisJohnson tells @ZDF

What he's doing in Ukraine is a "perfect example of toxic masculinity". pic.twitter.com/kPZ1yHTWs0

— TLDR News UK (@TLDRNewsUK) June 29, 2022