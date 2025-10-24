«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο – 14 σκοτώθηκαν πέρυσι την 28η Οκτωβρίου»

Την ώρα που ήδη παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις εξόδους της Αθήνας λόγω της μεγάλης –όπως προκύπτει– εξόδου για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, το υπουργείο Μεταφορών προέβη με τη συνδρομή των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, σε μαζική αποστολή SMS στα κινητά των πολιτών –και σε αυτούς που φεύγουν και σε όσους θα παραμείνουν «εντός των τειχών»– ζητώντας τους να οδηγούν με προσοχή στον δρόμο.

«Το περυσινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο», έγραφε το SMS του που ήχησε στα κινητά τηλέφωνα λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οπως ακόμη επισημαίνεται στο μήνυμα του υπουργείου –το οποίο κοινοποίησε σε ανάρτησή του (δείτε τη επάνω) ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης:

«Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό:

“Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο”.

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

– Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

– Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση.

– Χρήσης κινητού.

– Υπερβολικής ταχύτητας.

– Μη χρήσης κράνους.

– Μη χρήσης ζώνης.

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας».

