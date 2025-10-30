Αμετάβλητα διατήρησε η ΕΚΤ τα επιτόκια στο 2% – οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία, την Πέμπτη.

Οπως αναμενόταν, η ΕΚΤ έπειτα από τέσσερις μειώσεις των επιτοκίων, κατά 1% συνολικά, από την αρχή του έτους, διατήρησε το βασικό επιτόκιό της στο 2%, από 3% που ήταν στην αρχή του 2025.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Η απόφαση αυτή σύμφωνα με την ΕΚΤ ελήφθη καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Η οικονομία εξακολούθησε να αναπτύσσεται, παρά το αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Η ισχυρή αγορά εργασίας, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων από το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές πηγές ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων εμπορικών διενέξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα επιβεβαίωσαν τα λόγια της, με τον βασικό εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) της ευρωζώνης να αυξάνεται σε ετήσιο ρυθμό 2,4% τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 2,3% προηγουμένως, αλλά να παραμένει κοντά στον στόχο πληθωρισμού 2% της κεντρικής τράπεζας.

Η προκαταρκτική μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της ευρωζώνης για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασε τις προσδοκίες σημειώνοντας άνοδο κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι αυξήσεως 0,1% που ανέμενε η πλειονότητα των αναλυτών. Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ σημείωσε επιβράδυνση στο 1,3% από 1,5%, υπερακοντίζοντας όμως και και πάλι τις προβλέψεις των αναλυτών (1,2%).

