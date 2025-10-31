Αμετανόητος ο Λαγός: Εάν ήμουν τρομοκράτης ή παιδεραστής θα είχα αποφυλακιστεί

Προκλητικός και αμετανόητος για τις πράξεις και τις θέσεις του εμφανίστηκε ο Ιωάννης Λαγός, μέλος της Χρυσής Αυγής, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθήνας. Ο πρώην ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής εξαπέλυσε επίθεση στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι το δικαστήριο δεν ψάχνει την αλήθεια.

«Εχω έρθει εδώ για να ακουστεί η αλήθεια. Θα δεχόμουν ότι είμαι απολογούμενος αν είχα να κάνω με ένα δικαστήριο που ψάχνει την αλήθεια και όχι που την αποκρύβει. Από το 2013 έχω τραβήξει πάρα πολλά. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να ακουστώ εγώ σε αυτό το δικαστήριο αλλά τουλάχιστον να ακουστεί η αλήθεια. Πείτε μου αλήθεια σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαινε να υπάρχει ηχητικό του πρωθυπουργού της χώρας που δίνει εντολές σε δικαστικό λειτουργό να μας βάλει φυλακή και ο πρωθυπουργός να μην έχει κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο. Δεν θα ήταν καλύτερο να έρθει εδώ ο κ. Σαμαράς και να εξηγήσει; Λέω εάν αυτό το ηχητικό είναι πραγματικό δεν καταρρίπτει τα πάντα; Το δικαστήριο σας όμως απέρριψε όλα τα αιτήματά μας», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στις συνθήκες κράτησής του έκανε λόγο για εκδικητική συμπεριφορά και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι «αν ήμουν κανένας τρομοκράτης ή παιδεραστής θα είχα αποφυλακιστεί με τα 3/5. Εμένα δεν μου δώσανε ούτε μια μέρα άδεια. Κάποιοι με χαρακτήρισαν ως φυγόποινο ενώ βρισκόμουν ως εκλεγμένος ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(…)».

Ο κατηγορούμενος δέχθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου ερώτηση για το τηλεφώνημα που είχε λίγη ώρα πριν την δολοφονία Φύσσα, με τον επικεφαλής της Τοπικής της Νίκαιας. Απαντώντας ο Ιωάννης Λαγός υποστήριξε πως η συνομιλία αφορούσε την επικείμενη ομιλία του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου στην περιοχή του Περάματος.

Υποστήριξε, ακόμη, ότι δεν γνωρίζει τον καθ’ ομολογία δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά. «Είχα δει έναν κυριούλη και ρώτησα τον επικεφαλής της τοπικής Νίκαιας “τι είναι αυτός;” και μου απάντησε ότι “είναι ένας ταλαίπωρος που τον έχουμε βάλει στο κυλικείο”. Ήταν άνεργος τότε ο Ρουπακιάς», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την πρόεδρο για την επίθεση της Χρυσ;hς Αυγής σε μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και απάντησε ως εξής: «Από το να δέρνουν οι κομμουνιστές τους Χρυσαυγίτες, προτιμούσα να δείρουν οι Χρυσαυγίτες τους κομμουνιστές. Δεν μπορεί αυτοί να δέρνουν και να μη τους πειράζει κανείς και μια φορά να γδάρθηκε το τριχωτό της κεφαλής ενός από αυτούς και να γίνεται αυτό».

Η συγνώμη Ρουπακιά

Στη δήλωσή του ο καθ ομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, ο οποίος δεν βρέθηκε στο δικαστήριο, ανέφερε σε μεταμέλεια και συγνώμη του προς την οικογένεια του Παύλου Φύσσα και υποστήριξε ότι δεν είναι ούτε «φασίστας ούτε δολοφόνος» όπως τον αποκαλούν τα ΜΜΕ.

«Συγνώμη για τον ανείπωτο πόνο που έχω προκαλέσει. Πήγα εκεί αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ τη τραγική σειρά των γεγονότων και τη δικαιολογημένη κατακραυγή από όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν τον γνώριζα τον Παύλο Φύσσα, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω. Μόνο ο Θεός ξέρει πόσο ειλικρινά το αισθάνομαι. Δεν είμαι φασίστας, ούτε δολοφόνος ούτε εγκληματίας.

Ήμουν στο σπίτι και έβλεπα τηλεόραση. Με κάλεσε ο Δ… που έλαβε μήνυμα να πάει στην τοπική. Εγώ δεν είχα λάβει τέτοιο μήνυμα γιατί δεν ήμουν στην αρμοδιότητα της ασφάλειας. Πήγα μετά από 15 λεπτά, μου είπαν ότι κάποιοι αντιεξουσιαστές έχουν εγκλωβιστεί έναν δικό μας.

Πήγα στην καφετέρια, έκοψα ταχύτητα, είδα το Φύσσα, βγήκα από το όχημα και παρατηρώντας ένα άνοιγμα που χωράνε το αυτοκίνητο το πάρκαρα εκεί. Όταν επέστρεψα στο σημείο, δεν ήξερα το διαπληκτισμό που είχε προηγηθεί. Δεν μπορούσα να ξέρω τι είχε γίνει, δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο. Είναι παράλογο το ότι πήγα εκεί με το αμάξι μου μπροστά σε τόσους αστυνομικούς και να καταστρέψω για πάντα τη ζωή μου.

Ο Φύσσας μου είπε τι είναι ρε; Πλησίασε προς το μέρος μου, ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και άρχισα να δέχομαι χτυπήματα στο πρόσωπο. Σκέφτηκα πως κινδυνεύω, έβγαλα ένα μικρό μαχαίρι και τον χτύπησα χωρίς να ξέρω σε ποιο σημείο. Δεν ήθελα ούτε να τον σκοτώσω, ούτε να προκαλέσω όλα αυτά…

Από τα γεγονότα της καταραμένης εκείνης μέρας έβγαλα το συμπέρασμα ότι πλην της οικογένειας του, κανείς δεν έκλαψε ειλικρινά για το Φύσσα, αλλά στηρίχτηκαν σκοτεινά πολιτικά συμφέροντα για να στήσουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα.

Ζητώ ταπεινά και ειλικρινά συγνώμη από οικογένεια Παύλου, ξέρω ότι δεν έχω πιθανότητα να γίνει δεκτή και δικαίως».

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 12 Δεκεμβρίου, όποτε και θα συζητηθεί η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας.

