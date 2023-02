Αμεση απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία ψήφισαν 141 χώρες του ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως τα στρατεύματά της από τη γειτονική της χώρα, προκειμένου να επιτευχθεί μια «δίκαιη και βιώσιμη» ειρήνη στην περιοχή.

Το ψήφισμα ενέκριναν 141 χώρες, επτά καταψήφισαν (Ρωσία, Λευκορωσία, Συρία, Βόρεια Κορέα, Ερυθραία, Μαλί, Νικαράγουα) και 32 χώρες απείχαν (μεταξύ αυτών η Κίνα, η Ινδία και το Ιράν).

Οπως και οι προηγούμενες αποφάσεις, οι οποίες είναι μη δεσμευτικές, το κείμενο επανέλαβε «τη δέσμευση στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», ενώ «απαιτεί» την άμεση απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και καλεί σε «τερματισμό των εχθροπραξιών».

Ωστόσο, δεν κάνει αναφορά στο ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων το οποίο παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία αποφάσισε να μην υπάρχει αναφορά σε αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο προκειμένου να καταφέρει το σχέδιο απόφασης να γίνει δεκτό με τις περισσότερες δυνατές ψήφους, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τουλάχιστον όσες τον Οκτώβριο, όταν 143 χώρες ψήφισαν υπέρ της απόφασης που καταδίκαζε την προσάρτηση από τη Ρωσία τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Την Τετάρτη, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε καταδικάσει εκ νέου τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία χαρακτήρισε «προσβολή στη συλλογική μας συνείδηση» και τόνισε πως η πρώτη επέτειος από την έναρξη του πολέμου αποτελεί ένα «θλιβερό ορόσημο» για τον λαό της Ουκρανίας αλλά και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.

The General Assembly has called for an end to the war in Ukraine and demanded Russia’s immediate withdrawal from the country, in line with the UN Charter.

The special #UNGA session comes one year after Russia’s full-scale invasion of Ukraine. https://t.co/HTW3SeutBj pic.twitter.com/HGIkLIE0Hq

— United Nations (@UN) February 23, 2023