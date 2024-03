Αμερικανική ΜΚΟ: «Η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο»

«Απαντώντας σε όσους, ακόμη και στην Ιταλία, συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν ότι η νίκη της Ρωσίας επί της Ουκρανίας είναι αναπόφευκτη, αξίζει να παραθέσουμε τα συμπεράσματα νέας έκθεσης που κυκλοφόρησε από το Institute for the Study of War και υποδεικνύει ορισμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πραγματικότητα» έγραψε ο Λορέντσο Κρεμονέζι, ανταποκριτής της Corriere della Sera στο Κίεβο.

To Institute for the Study of War είναι αμερικανική ΜΚΟ (και συγχρόνως think tank), ιδρυμένη το 2007 και εδρεύουσα στην Ουάσινγκτον, η οποία παρέχει συμβουλές και αναλύσεις σε θέματα άμυνας και διεθνών σχέσεων. Ο Κρεμονέζι παρέθεσε σημεία της έκθεσης.

«‘‘Η Ρωσία δεν μπορεί να νικήσει την Ουκρανία ή το μέτωπο των Δυτικών –και πιθανότατα θα ηττηθεί–, αν η Δύση κινητοποιήσει τους πόρους της για να αντισταθεί στο Κρεμλίνο’’ διαβάζουμε στην αρχή. Η εξήγηση αυτής της δήλωσης είναι πολύ απλή. ‘‘Το ΑΕΠ των χωρών του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας και με τους ασιάτες εταίρους ξεπερνά τα 63 τρισ. δολάρια. Το ρωσικό είναι μόλις κοντά στο 1,9.

»Το Ιράν και η Βόρεια Κορέα προσθέτουν ελάχιστα. Η Κίνα βοηθά τη Ρωσία στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, όμως δεν κινητοποιείται στο πλευρό της Ρωσίας και είναι απίθανο να το κάνει. Από αυτό προκύπτει ότι η ρωσική προπαγάνδα κάνει τα πάντα για να εξυψώσει τις νίκες της ως μη αναστρέψιμες, όπως και τη στρατιωτική υπεροχή της έναντι των ουκρανικών δυνάμεων, έχουσα προφανή στόχο να αποθαρρύνει τη συμμαχική δέσμευση.

»Στην πραγματικότητα είναι αρκετό για τις χώρες μας να προθυμοποιηθούν να επενδύσουν λίγο περισσότερο για να προμηθεύσουν με όπλα και πυρομαχικά την Ουκρανία, και τότε το ρεύμα της σύγκρουσης θα αντιστραφεί με σχετική ευκολία’’».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News