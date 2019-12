Αμερικανίδα μπαλαρίνα και Μπολσόι «στα μαχαίρια» λόγω blackface

Μετά τον σάλο που ξέσπασε για την προ ετών αμφιλεγόμενη μεταμφίεση του καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, άλλος ένας καυγάς ενέσκηψε με αφορμή το διαβόητο blackface, στο χώρο του μπαλέτου αυτή τη φορά.

Η γνωστή αμερικανίδα μπαλαρίνα Μίστι Κόπλαντ εγκάλεσε τον ρατσισμό εντός των Μπολσόι, με αφορμή το ανέβασμα, από τα ρωσικά μπαλέτα, της όπερας La Bayadére΄, με τους πρωταγωνιστές της να φορούν την επιτηδευμένα μαύρη βαφή για το πρόσωπο που χρησιμοποιούσαν στις ΗΠΑ για να ειρωνευτούν τους Αφροαμερικανούς καθώς η υπόθεση του έργου διαδραματίζεται στην Ινδία.

Η Κόπλαντ ανάρτησε μια εικόνα στο Instagram με δυο ρωσίδες μπαλαρίνες των Μπολσόι με blackface.

Αργότερα έγραψε στο Twitter: «Φαίνεται ότι αυτό [η χρήση της μαύρης μπογιάς] είναι ακόμη ένα πολύ ευαίσθητο θέμα στον κόσμο των μπαλέτων αλλά καμία αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί αν δεν εγκαλέσουμε τους υπεύθυνους αυτών των πράξεων και πρωτοβουλιών».

«Είναι επώδυνο να σκεφτόμαστε το ότι πολλά εγνωσμένης αξίας μπαλέτα αρνούνται να προσλάβουν μαύρους χορευτές και αντ’ αυτού επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν λευκούς χορευτές με blackface», πρόσθεσε η ίδια, όπως αναφέρει το ΒΒC.

Τα σχόλια της Κόπλαντ, όπως ήταν φυσικό,υπέπεσαν στην αντίληψη των Μπολσόι, που απάντησαν σχεδόν… οργισμένα.

Τα διάσημα μπαλέτα ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν χορευτές με blackface, παρά την όποια κριτική.

Ο διευθυντής των Μπολσόι, Βλαντίμιρ Ούριν, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti της Ρωσίας πως «η πρακτική του blackface είναι πάγια εδώ και χρόνια στις παραγωγές μας και αυτό δεν θα αλλάξει. Η συγκεκριμένη όπερα έχει ανέβει πάμπολλες φορές στο παρελθόν με τον ίδιο τρόπο και τα Μπολσόι αρνούνται να μπουν σε οποιοδήποτε διάλογο σχετικά με το θέμα αυτό».

«Είναι απλώς γελοίο να προσπαθεί κάποιος να βρει ένα στοιχείο ρατσισμού ή προσβολής σε αυτό», πρόσθεσε ο Ούριν, για να καταλήξει ότι «κανείς θεατής δεν μας παραπονέθηκε ποτέ [για το blackface]».

Άλλοι ρώσοι κριτικοί θεάτρου υπερασπίστηκαν την παραγωγή των Μπολσόι, αναφέροντας την παντελή έλλειψη μαύρων χορευτών στη χώρα.

Αλλά και η ρωσίδα πρίμα μπαλαρίνα Σβετλάνα Ζαχάροβα τόνισε πως «για μας τους χορευτές, δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο ή προσβλητικό σχετικά με τη χρήση μαύρης μπογιάς στο πρόσωπο. Για μας αυτό είναι μέρος της τέχνης».

Η Κόπλαντ έγραψε ιστορία το 2015, όταν έγινε η πρώτη αφροαμερικανή πρίμα μπαλαρίνα του φημισμένου American Ballet Theatre.

Η Μίστι έκανε την πρώτη της εμφάνιση το καλοκαίρι του 2015 με την παράσταση «Η Λίμνη των Κύκνων» στη Νέα Υόρκη.

Γεννημένη στο Κάνσας, η 36χρονη εντάχθηκε στο American Ballet Theatre το 2001 και από το 2007 εμφανίζεται σε ρόλους σόλο.

Τα τελευταία χρόνια, έγινε γνωστή και εκτός του χώρου του μπαλέτου καθώς εμφανίστηκε σε διαφημιστικά και σε τηλεοπτικά σόου και έγραψε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Life in Motion: An Unlikely Ballerina», που έγιναν μπεστ σέλερ, ενώ η ζωή της έγινε αντικείμενο ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «A Ballerina’s Tale» και η ίδια κόσμησε το εξώφυλλο του περιοδικού ΤΙΜΕ.

«Δεν είχαμε χορευτή του μπαλέτου που να έχει πάει τόσο κόντρα στη λαϊκή κουλτούρα από την εποχή του Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ», δήλωσε η Γουέντι Περόν συγγραφέας και πρώην εκδότρια του Dance Magazine.