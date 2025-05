American Music Awards: Τα επτά βραβεία της Μπίλι Αϊλις και τα φιλιά της JLo

Με την Τζένιφερ Λόπεζ σχεδόν να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των θεατών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Λας Βέγκας η τελετή απονομής των American Music Awards.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Μπίλι Αϊλις, η οποία κέρδισε επτά βραβεία (συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου: Καλλιτέχνης της Χρονιάς) αλλά δεν βρέθηκε στο σόου για να τα παραλάβει, καθώς βρίσκεται στην Ευρώπη για περιοδεία. Η 23χρονη τραγουδίστρια ευχαρίστησε πάντως τους θαυμαστές της μέσω βιντεοκλήσης.

Ο Eminem κέρδισε τα βραβεία για τον αγαπημένο άνδρα χιπ-χοπ καλλιτέχνη και το αγαπημένο χιπ-χοπ άλμπουμ, ενώ η Μπιγιόνσε απέσπασε το βραβείο για το αγαπημένο country άλμπουμ και την αγαπημένη country καλλιτέχνιδα. Ούτε αυτοί παρευρέθηκαν στην τελετή.

Στο Λας Βέγκας βρέθηκε όμως ο Ροντ Στιούαρτ ο οποίος, όπως έγραψε το BBC, έμεινε έκπληκτος όταν του απονεμήθηκε το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στο τραγούδι από τα παιδιά του. Ο 80χρονος τραγουδιστής ευχαρίστησε τα μέλη των συγκροτημάτων του και ανέφερε ότι από μικρός είχε «μια φλογερή επιθυμία να τραγουδήσει». Στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι του 1988 «Forever Young».

Η τραγουδίστρια SZA ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει δύο βραβεία: Καλύτερης Γυναίκας Καλλιτέχνη R&B και Καλύτερου Τραγουδιού R&B, για την επιτυχία «Saturn».

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, η Τζάνετ Τζάκσον τιμήθηκε με το βραβείο Icon, μια από τις υψηλότερες διακρίσεις της διοργάνωσης.

Τα φιλιά της JLo

Σε ένα τέτοιο σόου δεν θα μπορούσε όμως να λείπει και μια πιο… πικάντικη νότα. Και αυτή ήρθε από την Τζένιφερ Λόπεζ, που ίσως θέλησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θεατών με έναν κάπως παρωχημένα προκλητικό τρόπο.

Είκοσι και πλέον χρόνια, λοιπόν, από εκείνο το φιλί της Μαντόνα με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε σόου του MTV, η 55χρονη JLo φίλησε στο στόμα χορευτές αλλά και χορεύτριες που τη συνόδευαν, ενώ τραγουδούσε και χόρευε. Οι περισσότεροι θαυμαστές της όμως δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται από το θέαμα.

