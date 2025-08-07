Αμείωτη η κόντρα Νετανιάχου – IDF για την πλήρη κατάληψη της Γάζας

Αμετακίνητος στην απόφασή του για πλήρη κατάληψη της Γάζας εμφανίστηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι για να καταστρέψει τη Χαμάς, το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και τελικά να μεταβιβάσει τη διοίκησή της σε φιλικές αραβικές δυνάμεις.

Οταν ρωτήθηκε εάν το Ισραήλ θα «αναλάβει τον πλήρη έλεγχο όλης της Γάζας», ο Νετανιάχου απάντησε: «Σκοπεύουμε να το κάνουμε, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς και να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος από τη Γάζα. Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνούν σωστά χωρίς να μας απειλούν και προσφέροντας μια καλή ζωή στους Παλαιστίνιους».

Αντίθετος με ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξακολουθεί να είναι ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ζαμίρ προειδοποίησε ότι κινδυνεύουν οι ζωές των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

«Οι ζωές των ομήρων θα τεθούν σε κίνδυνο εάν προχωρήσουμε στην κατάληψη. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα τους πειράξουν. Οι δυνάμεις μας έχουν εξαντληθεί, υπάρχει ανάγκη συντήρηση του αμυντικού μας υλικού και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε ανθρωπιστικά αλλά και υγειονομικά προβλήματα», φέρεται ότι δήλωσε ο επικεφαλής των IDF.

Από την πλευρά της η Χαμάς αποδοκίμασε σήμερα τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία του παλαιστινιακού κινήματος, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.

Παράλληλα ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα έχει μία μακρά συνεδρίαση και θα εγκρίνει επεκταμένο στρατιωτικό σχέδιο για την κατάκτηση όλων ή μέρους της Γάζας που δεν βρίσκεται ακόμα υπό ισραηλινό έλεγχο. Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε πως ό,τι εγκριθεί θα εφαρμοστεί σταδιακά για να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς.

Το Ισραήλ ήδη ελέγχει περίπου το 75% της Γάζας. Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα απομονώσει περαιτέρω το Ισραήλ διεθνώς, καθώς αρκετοί δυτικοί σύμμαχοί του ζητούν να τερματίσει τον πόλεμο και να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, οικογένειες ομήρων κάλεσαν σε μαζικές διαδηλώσεις την Πέμπτη, φοβούμενες ότι μια κλιμάκωση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News