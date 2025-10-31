Αλβανία: Πέθανε ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Φάτος Νάνο

Ο Φάτος Νάνο, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη μετάβαση της Αλβανίας από τον κομμουνισμό στη δημοκρατία και υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της μεταπολιτευτικής της ιστορίας, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σύντομη νοσηλεία στα Τίρανα.

Ο πρώην πρωθυπουργός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της αλβανικής πρωτεύουσας. Εδώ και καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στους πνεύμονες, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τότε, ο σημερινός πρωθυπουργός Εντι Ράμα τού είχε απονείμει μετάλλιο «για τη συμβολή του στην οικοδόμηση του συνταγματικού και δημοκρατικού κράτους στην Αλβανία».

Γεννημένος στα Τίρανα το 1952, ο Νάνο ήταν γιος του πρώην διευθυντή της αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης. Σπούδασε οικονομικά και ειδικεύτηκε στην πολιτική οικονομία.

Πριν στραφεί στην πολιτική, εργάστηκε στη βιομηχανία και αργότερα ως ερευνητής κοινωνικοοικονομικών θεμάτων στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών στα Τίρανα.

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος , ο Νάνο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των πολιτικών εξελίξεων. Το 1991 ανέλαβε καθήκοντα πρωθυπουργού μεταβατικής κυβέρνησης, με αποστολή τη διοργάνωση των πρώτων ελεύθερων εκλογών στη χώρα.

Εναν χρόνο αργότερα ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, διάδοχο του Κόμματος Εργασίας, και παρέμεινε ηγέτης του μέχρι το 2005.

Η πορεία του, ωστόσο, δεν ήταν ανέφελη. Αφού το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας του Σαλί Μπερίσα κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 22ας Μαρτίου 1992, το κοινοβούλιο συνέστησε επιτροπή για να διερευνήσει τη δραστηριότητα του Νάνο με υποψίες διαφθοράς και κατάχρησης στη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρείχε η Ιταλία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από το 1990 έως τις αρχές του 1992.

Το 1993 συνελήφθη και το 1994 καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση με κατηγορίες για διαφθορά και κακοδιαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Νάνο θεωρήθηκε πολιτικός κρατούμενος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αλβανίας, τη Διεθνή Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην Παρατηρητήριο του Ελσίνκι), τη Διακοινοβουλευτική Ενωση και άλλες ομάδες

Παρέμεινε στη φυλακή έως το 1997, όταν αποφυλακίστηκε εν μέσω των ταραχών που συγκλόνισαν την Αλβανία. Λίγους μήνες αργότερα, επανήλθε στην πολιτική σκηνή και οδήγησε τους Σοσιαλιστές σε εκλογική νίκη.

Ο Νάνο διετέλεσε πρωθυπουργός της Αλβανίας τρεις φορές: το 1991, την περίοδο 1997–1998 και ξανά από το 2002 έως το 2005.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του προώθησε τον εκδημοκρατισμό των θεσμών και τη σύγκλιση της χώρας με τις ευρωπαϊκές δομές, αν και οι θητείες του σημαδεύτηκαν από πολιτικές αντιπαραθέσεις και εσωτερικές κρίσεις.

Μετά την ήττα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις εκλογές του 2005, ο Νάνο αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική, αφήνοντας πίσω του μια περίπλοκη, αλλά αναμφίβολα καθοριστική κληρονομιά για τη σύγχρονη Αλβανία.

