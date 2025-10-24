Αλλάζει η ώρα την Κυριακή – πάμε μία πίσω

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή, καθώς τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου επανέρχεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα, με τα ρολόγια να πηγαίνουν μία ώρα πίσω, από τις 4.00 στις 3.00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρότι κατά καιρούς εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάργησης του μέτρου, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Η σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

