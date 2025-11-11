«Αλιεύοντας σε ελληνικές θάλασσες»: Επιστημονική συνάντηση στο ΠΙΟΠ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, το Πολιτιστικό Iδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επιστημονική συνάντηση με τίτλο «Αλιεύοντας σε ελληνικές θάλασσες: οικονομική δραστηριότητα και πολιτιστική κληρονομιά», την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 (ώρα 17:00), στο κτίριό του, στον Ταύρο.

Η θάλασσα, ως κύρια τροφός και ταυτότητα των νησιωτικών και παράκτιων κοινοτήτων, υπήρξε για αιώνες πηγή ζωής και πολιτισμού. Τα αλιεύματα της παράκτιας και μέσης αλιείας, προϊόντα προ-βιομηχανικών τεχνικών, αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της διατροφής των κατοίκων των παράλιων περιοχών. Η αλιεία συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία και τις τοπικές παραδόσεις της Ελλάδας, ενώ αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για την ανάκτηση και μελέτη ιστορικών δεδομένων σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί σημαντικά, αναδεικνύοντας τον ρόλο των αλιέων ως διαχειριστών των ιχθυοαποθεμάτων, ενός κρίσιμου φυσικού πόρου, που αποτελεί μέρος του εθνικού πλούτου, τόσο από οικονομική όσο και από οικολογική σκοπιά.

Η συνάντηση πλαισιώνεται από έκθεση συναφούς αρχειακού υλικού από τις συλλογές του Ιδρύματος που αφορά τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση του κλάδου. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η έκθεση φωτογραφίας «Ζυμωμένοι μέσα στο αλάτι: Δεσμοί μνήμης και ανθρώπινης αντοχής με τη θαλασσινή ζωή», αποτέλεσμα ερευνητικού έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της συνάντησης:

17:00. Δήμητρα Μυλωνά, Ινστιτούτο Αιγιακής Προϊστορίας, Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης / Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ιστορίας, Οι πλούσιες ψαριές του Ποσειδώνα: Αλιεύματα και αλιευτικά εργαλεία στην Κλασσική Ελλάδα

17:30. Νίκος Αλεβυζάκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής, Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας ΙΜΣ/ΙΤΕ, Θέτοντας το πλαίσιο της ελληνικής αλιείας: μια ιστορική και θεσμική ανάγνωση, 19ος-20ός αιώνας

17:45. Ελένη Μπενέκη, ιστορικός ΜΑ – Τερέζα Παναγοπούλου, αρχειονόμος MSc, Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια στη μεταπολεμική Ελλάδα

18:00. Ερωτήσεις-Συζήτηση

18:15. Κωνσταντίνα Μπάδα, Ομότιμη καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ζώντας στην επισφάλεια: Οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού (18ος-21ος αιώνας)

18:30. Ανδρομάχη Οικονόμου, Διευθύντρια Ερευνών, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημία Αθηνών, Η αλιευτική δραστηριότητα στις λιμνοθάλασσες Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος και Αιτωλικό και η πολιτιστική της κληρονομιά

18:45. Jacob Moe, ιδρυτής και επικεφαλής του Δικτύου Αρχιπέλαγος, Η αλιεία στις Κυκλάδες, 20ός αιώνας-σήμερα: κοινοτικά φωτογραφικά αρχεία και προφορική ιστορία

19:00. Προβολή | Αλιευτικός τουρισμός στη Σαντορίνη (παραγωγή Δίκτυο Αρχιπέλαγος, σκηνοθεσία Jacob Moe, διάρκεια 15’)

19:15. Μάνος Κουτράκης, δρ, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΕΛΓΟ Δήμητρα, Αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά στο Βόρειο Αιγαίο

19:30. Μαύρα Στήθου, δρ Οικονομολόγος Περιβάλλοντος – Άρης Τσαντηρόπουλος, καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Ζυμωμένοι μέσα στο αλάτι»: Δεσμοί μνήμης, θαλασσινής ζωής και ανθρώπινης επιμονής

19:45. Ερωτήσεις-συζήτηση

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418062, Δευτ.-Παρ. 09:00-17:00.

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr

