Αλεξάνδρεια: Αιγύπτιος αστυνομικός άνοιξε πυρ κατά ισραηλινών τουριστών – τρεις νεκροί

Την ώρα που σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από συναγωγές και εβραϊκά ιδρύματα, ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αλεξάνδρεια με θύματα ισραηλινούς τουρίστες.

Συγκεκριμένα, δύο ισραηλινοί τουρίστες και ένας Αιγύπτιος σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν από τις σφαίρες αστυνομικού στην αιγυπτιακή πόλη.

«Ενας αστυνομικός στην Αλεξάνδρεια άνοιξε πυρ αδιακρίτως με το ιδιωτικό του όπλο εναντίον μιας ομάδας ισραηλινών τουριστών (…). Δύο τουρίστες σκοτώθηκαν, καθώς και ένας Αιγύπτιος και ο αστυνομικός συνελήφθη”, ανέφερε η αιγυπτιακή τηλεόραση, επικαλούμενη «πηγή ασφαλείας».

An Egyptian policeman shot and killed two Israeli tourists in Alexandria.

It is a well-planned and coordinated attack against Israel and its people. pic.twitter.com/9tmsWBKGtM

— BALA (@erbmjha) October 8, 2023