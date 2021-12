Αλεκ Μπάλντουιν: Εγώ δεν πάτησα καμία σκανδάλη

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον τραγικό θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας, στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», ο Αλεκ Μπάλντουιν εμφανίστηκε συντετριμμένος και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Μιλώντας στον Τζορτζ Στεφανόπουλο, στο ABC, ο πρωταγωνιστής της ταινίας ισχυρίστηκε, για πρώτη φορά δημοσίως, ότι δεν πάτησε τη σκανδάλη του όπλου που εκπυρσοκρότησε και σκότωσε την 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, τον Οκτώβριο.

Με την ίδια σφαίρα, τραυματίστηκε ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα.

«Δεν θα έστρεφα ποτέ ένα όπλο εναντίον οποιουδήποτε και δεν πατούσα τη σκανδάλη. Ποτέ», είπε ο Μπάλντουιν στον Στεφανόπουλο, σε μία συνέντευξη που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης στην αμερικανική τηλεόραση.

Ο ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος είπε ότι η 80λεπτη συζήτησή τους ήταν από τις πιο «δυνατές» και «έντονες» που έχει κάνει στην καριέρα του και περιέγραψε τον Μπάλντουιν ως «συντετριμμένο» και «πολύ ειλικρινή».

«Εχω κάνει χιλιάδες συνεντεύξεις τα τελευταία 20 χρόνια στο ABC. Αυτή ήταν η πιο έντονη».

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που ανέβηκε στο Twitter, ο ηθοποιός, με δάκρυα στα μάτια, λέει ότι δεν πάτησε τη σκανδάλη και ο Στεφανόπουλος τον ρωτά τι πιστεύει ότι συνέβη, αλλά δεν βλέπουμε την απάντησή του.

Ο σερίφης του Σάντα Φε δεν έχει απαγγείλει ακόμα κατηγορίες κατά του Μπάλντουιν ούτε της 24χρονης Χάνα Γκουτιέρεζ-Ριντ, η οποία ήταν υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο βοηθός σκηνοθέτη, Ντέιβ Χολς, έδωσε το όπλο στον Μπάλντουιν, χωρίς να ξέρει ότι περιέχει αληθινές σφαίρες.

Η Γκουτιέρεζ-Ριντ είναι αυτή που είχε δώσει το όπλο στον Χολς.

Ο Στεφανόπουλος ρώτησε τον ηθοποιό γιατί το όπλο είχε αληθινές σφαίρες, και αυτός απάντησε, «δεν έχω ιδέα. Κάποιος έβαλε μία αληθινή σφαίρα στο όπλο. Μία σφαίρα που δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει στο πλατό».

Αστυνομικοί αναζητούν την προέλευση της σφαίρας και λίγες ημέρες νωρίτερα, ερεύνησαν με δικαστικό ένταλμα τις εγκαταστάσεις ενός προμηθευτή όπλων, ο οποίος είχε καταθέσει ότι προμήθευσε με άσφαιρα τους παραγωγούς της ταινίας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τα όπλα και τα πυρομαχικά που υπήρχαν στα γυρίσματα προέρχονταν από διάφορες πηγές. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”

Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC

— ABC News (@ABC) December 1, 2021